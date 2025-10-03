La arquitecta Carme Pinós y el geógrafo Dominik Faust, nuevos Doctores Honoris Causa de la US.

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La arquitecta Carme Pinós y el geógrafo alemán Dominik Faust han sido investidos este viernes Doctores Honoris Causa por la Universidad de Sevilla (US), en reconocimiento a sus trayectorias internacionales en los ámbitos de la Arquitectura y la Geografía Física.

Según ha informado la institución en una nota, el Claustro de la US aprobó en noviembre de 2022 ambos nombramientos, que el rector, Miguel Ángel Castro, ha definido como un homenaje a "dos personalidades de talla internacional que representan con brillantez la unión entre la ciencia, la cultura y el compromiso".

Pinós, Premio Nacional de Arquitectura en 2021 y segunda mujer en recibir dicho galardón, fue propuesta por el departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la US. Su padrino, el profesor José Manuel Aladro, ha destacado su capacidad de concebir la arquitectura como "escenarios para la vida, en diálogo profundo con el lugar, el contexto y la memoria cultural e histórica".

Durante su discurso, la arquitecta ha defendido la responsabilidad social de esta disciplina, señalando que "si la arquitectura en espacio urbano hace ciudad, la arquitectura en el territorio hace paisaje". También ha subrayado la necesidad de construir viviendas "con sentido de comunidad, de memoria y de lazos que unan más allá de lo pragmático".

Por su parte, el profesor de la Universidad Tecnológica de Dresden Dominik Faust ha sido distinguido por su prestigio internacional en Geografía Física, Geomorfología y estudios sobre el Cuaternario. Su padrino, Fernando Díaz del Olmo, ha resaltado sus aportaciones al conocimiento de los cambios climáticos del Holoceno y Pleistoceno, así como su colaboración con la US durante más de 30 años.

En su discurso, Faust ha presentado investigaciones sobre la erosión regresiva y el estudio de la captura del río Guadalquivir por el Guadiana Menor en la cuenca de Guadix-Baza, hallazgos que resultaron determinantes para la declaración del GeoParque de Granada como parte de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO.

El rector ha cerrado el acto defendiendo el papel de la universidad pública como motor de progreso. Ha recordado que las universidades andaluzas, pese a sus limitaciones de recursos, generaron el 18 % de las publicaciones científicas españolas en Scopus y Web of Science entre 2022 y 2023, lo que, según dijo, demuestra que la universidad "no solo educa, también genera conocimiento, impulsa innovación y garantiza la igualdad de oportunidades".