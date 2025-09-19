Arranca la cuarta edición de la Feria de Artesanía Creativa de otoño, (Sevilla) con 42 talleres

Inauguración de la Feria de Artesanía Creativa de Otoño de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha inaugurado la Feria de Artesanía Creativa de Sevilla, bajo el lema "Hecho en Sevilla", que celebra su cuarta edición de otoño con la participación de 42 talleres artesanales locales. .

El edil ha destacado en una nota de prensa difundida por el ayuntamiento que el incremento de participantes. "Cada vez son más los talleres de los que se puede disfrutar en la feria, que ofrece un escaparate único entre la Catedral y el Archivo de Indias, potenciando el trabajo artesanal de Sevilla".

En esta edición, se han seleccionado 42 talleres artesanales, un incremento del 11 % respecto a la pasada edición celebrada en primavera.

Entre los artículos que se presentan en la feria se incluyen trabajos de textil, joyería, cerámica, forja, cuero, grabados, vidrio y sombrerería, entre otros.