Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular enjuiciará a partir de este lunes, 23 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Sevilla al hombre acusado del presunto asesinato machista de una vecina de 22 años de Utrera (Sevilla), pareja de este varón, el 30 de julio de 2023, que se sentará en el banquillo para enfrentar una petición fiscal de 25 años de prisión y una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 150.000 euros, coincidiendo con la petición de la acusación particular ejercida por la familia de la víctima.

Así las cosas, el juicio comenzará este lunes con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que el día 24 comparecerán testigos y el día 25 harán lo propio testigos, peritos y el acusado, que está previsto que declare en último lugar.

En su escrito de acusación, la Fiscalía expresa que el acusado estaba casado con la víctima desde hacía cuatro años, si bien durante el inicio del matrimonio y durante unos seis meses ambos residieron en Italia hasta desplazarse finalmente a Utrera. Allí, su hermana le había buscado trabajo y compartían con ella una vivienda en el referido municipio.

El Ministerio Público añade que, en el mes de octubre de 2021, la víctima comenzó una relación sentimental con un vecino de la localidad. Durante este tiempo, el encausado continuó residiendo en Italia, aunque cada cierto tiempo viajaba a Utrera, donde permanecía algunas semanas conviviendo con su esposa en dicho domicilio y pernoctando con ella en su habitación, la cual disponía de un candado que echaban cuando no se encontraban en la vivienda.

La Fiscalía precisa que en los meses anteriores a los hechos el acusado se había trasladado a vivir de manera más continuada a este inmueble. Durante este tiempo, "ejercía una actitud de control" sobre su mujer, "llegando ésta a decirle que si seguía así, tomaría medidas y denunciaría", un "control que prosiguió cuando, el día 2 de julio de 2023, el acusado descubrió" que su esposa mantenía otra relación sentimental, "no aceptando la ruptura de su matrimonio".

De este modo y durante la madrugada del día 29 al 30 de julio de 2023, la víctima y su nueva pareja "hablaron por WhatsApp" y quedaron quedando para comer a las 15,00 de la tarde del 30 de julio.

Mientras el acusado y la víctima se encontraban en el interior del dormitorio del piso donde convivían, el primero "guiado por el ánimo de acabar con su vida y causarle el máximo dolor, golpeó repetidas veces a su mujer, agrediéndole con un arma blanca con cuyo filo le causó heridas incisas en distintas partes de su cuerpo, intentando la víctima defenderse, sin conseguirlo, colocando sus manos, todo ello "en una situación de forcejeo, agarre, lucha y defensa, sin esperar" la fallecida una reacción tan agresiva del que había sido su pareja.

La Fiscalía pone de manifiesto que "tras ello, situándose por detrás de la víctima, sin que ésta pudiera hacer ya nada para huir y eliminando cualquier posibilidad de defensa, con un objeto contundente no identificado, de borde romo, le golpeó con tal fuerza e intensidad en la cabeza que quedó conmocionada, cayendo al suelo, junto a la cama (...), donde situándose ya el acusado en un plano superior, poniendo de manifiesto una actitud de dominación y superioridad y con ánimo de acabar definitivamente con su vida, le golpeó en reiteradas ocasiones y con la misma fuerza, violencia e intensidad", provocándole distintas lesiones que le causaron finalmente la muerte.

El Ministerio Público, que subraya que el acusado provocó a su mujer "un sufrimiento prolongado e innecesario", relata en su escrito de acusación que, tras ello, "siendo plenamente consciente de haber matado a su mujer", el encausado "tapó el cadáver con una manta, echó con su llave el candado de la habitación y abandonó la vivienda a las 11,17 horas de ese mismo día 30 de julio, portando varias bolsas", tras lo que, una vez se deshizo del arma utilizada y de una bolsa, se dirigió hacia un hostal y se alojó en una habitación del mismo, lugar donde fue detenido por la Policía Nacional a las 18,00 horas del día 31 de julio de 2023.