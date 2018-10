Arranca la segunda recogida de ADN a 75 familiares de víctimas del franquismo de las fosas del cementerio de Sevilla

Publicado 23/10/2018 14:35:03 CET

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales y el Laboratorio Municipal en colaboración con la Universidad de Granada, está efectuando entre el lunes y el martes una segunda recogida de AND dentro de los trabajos de identificación de víctimas de la dictadura franquista cuyos restos permanecen en las fosas comunes del Cementerio de San Fernando.

En concreto, la recogida se está acometiendo sobre 75 familiares de represaliados, en una quincena de casos con desplazamientos a domicilio por parte del equipo del Laboratorio cuando las personas son de avanzada edad o se encuentran impedidas para acudir a su sede, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.

En suma, se trata obtener los patrones de AND de estos familiares y documentarlos para el posterior cotejo con los restos de las fosas cuando sean exhumados, a fin de que sean identificados. Tras esa segunda recogida, en este banco de AND habrá ya muestras de 155 familiares no sólo de la capital, sino de la provincia de Sevilla y de otras limítrofes.

De hecho, para estos últimos trabajos se han establecido tres rutas geográficas, principalmente en la provincia sevillana, como son Sevilla capital, Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor; Sevilla, Cantillana y Alcalá del Río y el barrio nazareno de Montequinto, Dos Hermanas y Arcos de la Frontera (Cádiz). Los familiares sin impedimentos de movilidad, normalmente ya de segunda y tercera generación, se están trasladando a las instalaciones del Laboratorio Municipal, procedentes tanto de la capital como de localidades, entre ellas Lebrija o Trebujena (Cádiz).

"Estamos acelerando esta recogida de muestras de AND al igual que los trabajos de localización de las fosas de Cementerio de San Fernando. La fosa de Pico Reja se ha delimitado ya y próximamente se procederá a la firma del convenio con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial para proceder a la exhumación de los restos, y para las fosas de Monumento y Antigua se ultiman los informes de señalización y localización que determinarán los siguientes trabajos", ha sostenido la delegada de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño, quien ha acompañado a los familiares en el Laboratorio Municipal.

El Ayuntamiento ya ha culminado la redacción del proyecto de exhumación de Pico Reja, en la que hay enterradas más de 1.100 personas, y tiene avanzado el convenio con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, al que se sumará el Gobierno central, a tenor del anuncio efectuado hace unas semanas por la Dirección General de Memoria Histórica.

La fosa común de Monumento contendría los restos de 7.400 personas, de las cuales unas 2.400 podrían ser represaliados, y la de Antigua, con 5.500, de las que cien serían víctimas de la Guerra Civil y años posteriores de la dictadura franquista.

"Se está actuando desde el rigor y desde la colaboración con las administraciones y las asociaciones memorialistas", ha argumentado Adela Castaño, quien ha agregado que desde que el Ayuntamiento de Sevilla abriera la Oficina de la Memoria Histórica en junio de 2017, cuya sede se encuentra en el Edificio Laredo, se ha atendido a más de 200 familiares. La tercera recogida de muestras de AND se ha planificado para el inicio de 2019.