Jornada inaugural de la XXXVI edición del Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española (Sicab 2026). - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXXVI edición del Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española (Sicab 2026) ha celebrado este martes su jornada inaugural en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), en una cita que reúne hasta el próximo domingo a 893 caballos de 335 ganaderías de ocho países. Durante este primer día han arrancado las competiciones del Campeonato del Mundo de Morfología y las finales de las Copas Ancce de Doma Clásica y Salto.

Según ha informado la organización en una nota, el presidente de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce), Carlos Bohórquez, ha dado la bienvenida y ha agradecido que, "pese a los grandes avances tecnológicos", el caballo siga siendo "un compañero indispensable en vuestra labor al servicio de la sociedad".

Por la tarde ha tenido lugar el acto oficial de inauguración, presidido por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a Bohórquez. También han asistido la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre; el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero; el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira; y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

La representación institucional se ha completado con el sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés; la viceconsejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Macarena O'Neill; el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios; el gerente de Grupo El Molino, Gonzalo Ortega; y el vicepresidente de Ancce, Eduardo Jiménez Burgos.

Por su parte, el primer edil sevillano ha destacado que Sicab "es mucho más que una feria ecuestre. Es un acontecimiento internacional que proyecta la imagen de Sevilla al mundo, genera oportunidades, atrae visitantes y contribuye de manera directa a la creación de riqueza y empleo". Asimismo, ha asegurado que desde el Ayuntamiento "vamos a seguir apostando firmemente por este evento, que forma parte de la identidad y del calendario de grandes citas de nuestra ciudad".

CONCURSOS Y ACTIVIDADES DEL PRIMER DÍA

Desde las 10,00 horas, las pistas del recinto han acogido las primeras pruebas del programa deportivo. El Campeonato del Mundo de Morfología del Pura Raza Española ha comenzado con las secciones tercera y cuarta, mientras que la Final de la Copa Ancce Gusto del Sur de Doma Clásica ha disputado las primeras pruebas para caballos jóvenes de cuatro, cinco y seis años. También se ha iniciado la Final de la Copa Ancce Fundación Caja Rural del Sur de Salto, una de las siete disciplinas que integran la programación del salón, ante el público asistente.

La jornada inaugural ha incluido también el homenaje organizado por la Asociación Americana de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Uspre) y Equestrian Feeling by Rafael Lemos, que ha reconocido la trayectoria y vinculación con el sector ecuestre del jinete olímpico Juan Matute Azpitarte, el presentador ecuestre Luismi Almansa, el rejoneador y ganadero Javier Buendía Ramírez de Arellano, la Yeguada Candau y el jinete y profesor de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre Pepe Gutiérrez. Asimismo, se ha celebrado un hermanamiento entre asociaciones de sombrero cordobés de Jerez de la Frontera (Cádiz) y se ha homenajeado al expresidente de Ancce José Juan Morales, galardonado con el Premio Uspre.

Tras el acto inaugural, el espectáculo ecuestre 'Este es nuestro Caballo' ha abierto su programación con novedades como el debut de una compañía checa de volteo cosaco, los nuevos números de los franceses Laury Tisseur y Kenzy y una creación de Santi Serra que reúne por primera vez a ocho yeguas en libertad.

El montaje cuenta también con la participación de Rafael Arcos y 'El Chamo', acompañados por jinetes infantiles en una exhibición de doma vaquera, así como del rejoneador Sebastián Fernández, con un número inspirado en el toreo a caballo. El programa se completa con una exhibición de enganches con 16 caballos en pista y la actuación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.