Arranca la venta de entradas y abonos del Festival de Cine Europeo de Sevilla

Público asistente a una proyección en el Teatro Alameda, en foto de archivo - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La venta de entradas y abonos para la 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla ya está en marcha. El público puede adquirirlos para asistir a las proyecciones de los 190 títulos que conforman la programación de esta edición, que se celebrará del 6 al 14 de noviembre en ocho espacios de la ciudad: Cartuja Center CITE, mk2 CineSur Nervión Plaza, Odeón Multicines, Unión Cine Ciudad, Teatro Alameda, Espacio Turina, CICUS y CaixaForum.

En estas sedes se proyectarán películas repartidas entre las secciones competitivas (Oficial, Oficial Cortometrajes, Embrujo, Rampa, Alumbramiento, Future Frames, Panorama Andaluz y Panorama Andaluz Cortometrajes), además de la Selección de la European Film Academy, Special Screenings, Esenciales, Cinéfilos del Futuro y Europa Junior, detalla el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La programación incluye más de una treintena de estrenos mundiales y cerca de un centenar de 'premières' nacionales. En este sentido, la preventa de entradas y canjeo de abonos estará disponible en 'www.festivalcinesevilla.eu' y en las taquillas habilitadas en los cines mk2 CineSur Nervión Plaza (en horario de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas) y en Espacio Turina (con el mismo horario pero cierre de taquilla a las 20 horas).

Durante los días de la cita con el mejor cine europeo, el horario se ampliará, funcionando la taquilla ininterrumpidamente entre las 9 y las 22 horas. Además, se podrán adquirir las localidades desde una hora antes del inicio de cada sesión en el Cartuja Center Cite, Odeón Plaza de Armas, Avenida 5 Cines, Cine Cervantes, Teatro Alameda, Cicus y CaixaForum.

Como en ediciones anteriores, el festival mantiene una política de precios accesibles, con el objetivo de acercar el cine europeo a todos los públicos y favorecer la participación de la ciudadanía en un certamen de carácter abierto y transversal.

El precio general de cada proyección es de 3,50 euros, mientras que los eventos especiales tendrán un coste de 6 euros. Habrá descuentos para desempleados (cada localidad a 2,50 euros, solo en taquilla) y entradas de grupo para un mínimo de 15 personas (a 2 euros por persona, bajo reserva previa en 'publicos@festivalcinesevilla.eu'). Además, habrá algunas sesiones de acceso gratuito, para las que se podrán conseguir un máximo de dos entradas por persona (solo en taquilla).

TIPOS DE ABONO Y CONDICIONES

El SeFF pone a disposición del público varios abonos con distintas modalidades y precios para compensar a los espectadores más fieles. Con ellos se podrán ver todas las películas del festival, excepto la proyección de los títulos premiados el domingo 15 de noviembre.

Los abonos no permiten el acceso directo a las salas, sino que es imprescindible canjearlo en cada sesión por la entrada correspondiente, que es numerada en todos los casos. Los abonos permiten el canjeo de una entrada por sesión, excepto los abonos senior y dúo, que permiten hasta dos entradas por sesión. Tanto la compra de entradas como el canjeo de abonos están, además, sujetos al aforo de las salas, y no se admitirán cambios ni devoluciones.

El abono individual tiene un coste de 22 euros y permite ocho entradas individuales con un máximo de una por sesión.; el abono dúo (28 euros) incluye diez entradas individuales o hasta cinco dobles; el abono senior (20 euros), para mayores de 60 años, tiene las mismas condiciones que el abono dúo, y el abono joven (18 euros), reservado para menores de 26 años, da acceso a diez pases individuales.