Arranca este viernes en Sevilla la venta de entradas para 'Don Juan Tenorio', a cinco euros y con diversos descuentos

'Don Juan Tenorio' En La Iglesia De San Luis De Los Franceses. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 24 de octubre, arranca a partir de las 9,00 horas la venta de entradas para las nueve funciones de 'Don Juan Tenorio', que tendrán lugar en la Iglesia de San Luis de los Franceses los días 30 y 31 de octubre y 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de noviembre. El precio de las mismas será de cinco euros, aunque se aplicarán diferentes descuentos a personas desempleadas, estudiantes y jubiladas, para quienes las entradas costarán 2,50 euros. Además, solo podrán adquirirse de forma online.

Según una nota emitida por la Diputación de Sevilla, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha destacado en la presentación que la cita, recuperada en 2024, tuvo una "respuesta del público verdaderamente excepcional: las representaciones llenaron el aforo y la acogida fue muy positiva"

En este sentido, ha subrayado que esta nueva edición mantiene la ilusión de "vivo un patrimonio cultural que forma parte del alma de la ciudad".

Las ocho funciones tendrán lugar de 20,00 a 22,00 horas, dado que la duración de la obra es de 120 minutos, con apertura de puertas de la Iglesia a las 19,30 horas.

La puesta en escena correrá a cargo de Teatro Clásico de Sevilla, bajo la dirección de Juan Motilla, una "compañía referente en las artes escénicas andaluzas y reconocida a nivel nacional por la calidad y el rigor de sus montajes", según ha apostillado la institución provincial.

Como Juan Motilla, su director, ha puesto de manifiesto, "hace 20 años que se creó esta compañía, con este 'Don Juan Tenorio' aquí en la iglesia de San Luis, con lo cual estamos muy agradecidos de poder realizar estas representaciones y celebrar este veinte aniversario".

"Zorrilla escribió esta obra situándola en 1545 y nosotros siempre hemos querido ser fieles al espíritu de la obra, a esa época, aunque, como es muy larga, se realizan algunos recortes. Pero es indudable que el tiempo va cambiando los planteamientos y nosotros hemos ido transformando, sobre todo que la interpretación de los actores se haga desde un punto de vista contemporáneo".