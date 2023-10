Arranca el viernes en Sevilla el VI festival de música y libros Bookstock con 20 editoriales, encuentros y talleres

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Bookstock celebrará su sexta edición del viernes 6 al domingo 8 de octubre, o sea el próximo fin de semana, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS). Tres jornadas dedicadas a la literatura y la música, con presentaciones, charlas, conciertos, talleres y una exposición, todas ellas actividades de acceso libre hasta completar aforo que reunirán a importantes nombres propios del panorama creativo nacional.

Además y como de costumbre, esta cita organizada por las revistas Jot Down y Mercurio, con el apoyo de la Universidad de Sevilla, incluirá la presencia de una veintena de editoriales independientes, coincidiendo con el evento Ciencia Jot Down.

La programación de Bookstock 2023 incluye, con la colaboración de la editorial Seix Barral, una serie de presentaciones de títulos recientes: El cielo de Lima, ópera prima con la que Juan Gómez Bárcena ganó el Premio Ojo Crítico de Narrativa, ahora rescatada (presenta Alejandro Luque); La mala costumbre, fábula queer de la que su autora Alana S. Portero hablará con Eva Hache; Delta y la nature writing de Gabi Martínez, que reflexiona sobre desafíos medioambientales (presenta Chus García); Bailaréis sobre mi tumba, mordaz mirada de Alba Carballal a la historia contracultural reciente del país en episodios como la ruta del Bakalao o el desastre del Prestige (presenta Ana Carretero), y La flor del rayo de Juan Manuel Gil, ganador del Premio Biblioteca Breve.

Asimismo, esta edición de Bookstock acogerá varias conversaciones entre autores en torno a la temática de libros también recientes: el escritor Jesús Carrasco con el paleontólogo y Premio Princesa de Asturias de investigación Juan Luis Arsuaga, autor de Nuestro cuerpo, sobre la evolución de la anatomía humana vista desde la ciencia y el arte; la filósofa Ana Rosa Gómez Rosal con el escritor Juan Vilá, autor de Tan difícil como raro, sobre el final de la juventud y los trastornos mentales o de conducta; y los divulgadores científicos y docentes Néstor Sánchez y Bernardo Ortín, autores de Primero dormir, después soñar, sobre el insomnio en tiempos de estrés, abuso de tecnologías y coronasomnia pospandémica.

Además, en el marco de Bookstock se presentarán otros lanzamientos editoriales, con presencia de sus autores, como Las luces de Hannover, de Abraham Guerrero Tenorio (presenta Daniel Ruiz), Por un penique de fresas, de Enrique Sánchez (presenta Andrés González-Barba), Manuel Chaves Nogales. Los años perdidos, de Yolanda Morató (presenta David González), El poder del arte, de Elena Bellido Pérez (presenta Antonio Pineda), Ficción marciana, con José Antonio Merat y Jose Ceballos, La noche de San Juan, de Juan Carlos León (presenta Alvaro Martín Don Vilima, con música en directo de Revolución Heliotropo), y Papá, ¿cómo se enroscan las caracolas?, de Luisma Escudero.

MÚSICA Y OTRAS ACTIVIDADES

Bookstock recupera el ciclo RECopilados, en el que tres autores repasarán su trayectoria a través de música que se escuchará y comentará en vivo: Cristina Morales, Premio Herralde de Novela y Premio Nacional de Narrativa por Lectura fácil; Sabino Méndez, autor de éxitos en Loquillo y Los Trogloditas y de crónicas rockeras en libros como Literatura universal, y Mariano Peyrou, que en su ensayo Oídos que no ven. Contra la idea de música intelectual, vincula ideas literarias, filosóficas y antropológicas para proponer un modo alternativo de escucha.

La música en directo pondrá el cierre festivo a las noches en Bookstock: Juan Diego Fuentes "Dogo" (exlíder de Los Mercenarios), junto a Jorge Colldan (guitarra) y Alberto Modino (saxo), llevará a escena Autopugilística, un espectáculo hablado sobre la lucha contra uno mismo; y Ana Chufa (exmiembro de La Chufa Lisérgica), acompañada por Juano Azagra (guitarra solista y coros), presentará las canciones de su nuevo álbum.

Bookstock acogerá también la inauguración y una visita guiada por su autor a la exposición fotográfica Ciento ochenta grados, de Juan Barte, quien retrata bajo su particular enfoque conceptual a una serie de artistas que protagonizaron la segunda mitad de los años 60 y primera de los 70: como Esther Ferrer, Isidoro Valcárcel Medina, Javier Mariscal, Fina Miralles, Luis Gordillo o Fernando Arrabal. Pasado el evento, la muestra podrá visitarse en el CICUS hasta el 27 de octubre.

TALLERES Y EXPOSITORES

Finalmente, la muestra incluye sendos talleres formativos con inscripción previa: Mujeres que hicieron música (aún con plazas disponibles), que impartirá la escritora y periodista Patricia Godes; y Ríete de todo (plazas agotadas), taller de historietas para niños y adultos donde el artista Omar Janaan desmenuzará el proceso creativo del humor gráfico.

La sexta edición del evento reunirá a una veintena de editoriales que colocarán sus expositores en el patio del CICUS a lo largo de las tres jornadas de celebración, y en el siguiente horario: viernes de 16,00 a 21,00, sábado de 10,00 a 21,00 y domingo de 10,00 a 15,00 horas. Las editoriales presentes este año son ACHAB, Advook, Barrett, Crononauta, Dieciséis, Editorial Ultramarina C & D, El Paseo, Firmamento, Fondo de Cultura Económica, Hermida Editores, Hojas De Hierba, Jot Down Books, La Marca Negra, Libros de la Herida, Maledictio, Matraca Ediciones, Next Door Publishers, Renacimiento, Tebeosfera, Trama, West Indies y Yonki Books.