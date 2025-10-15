Arroceros de Sevilla prevén alcanzar las 350.000 toneladas, cosecha no vista desde 2020, y tener "un buen precio"

Archivo - Cosechadora de arroz durante la recolecta en las marismas del Guadalquivir. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de los arroceros, Mauricio Soler, se ha mostrado este miércoles confiando en que la cosecha de este año alcance las 350.000 toneladas en la zona de Sevilla, una cifra que no se ve desde 2020, y esperan conseguir "un buen precio".

"Ya llevamos una semana con las máquinas y están saliendo buenas medias por hectárea", ha afirmado Soler en declaraciones a Europa Press, en las que ha recordado que estas buenas previsiones se producen tras unos años difíciles, en los que en 2022 se sembró solo un 30%, al año siguiente no se pudo cultivar por la incompatibilidad de la dotación autorizada con lo sembrado y en 2024 se sembró en un 67% de la superficie total del terreno.

No obstante, también ha mostrado su preocupación por las lluvias que puedan afectar a la recogida del arroz. "Lo único, esperar que no llueva mucho durante estos días para que rematemos bien y no nos tire la lluvia el arroz al suelo y lo podamos recoger todo", ha insistido.

Asimismo, el presidente de los arroceros ha reclamado la implantación de "cláusulas de salvaguardia" en Europa para proteger el precio del producto nacional. "Si no, el arroz no va a tener buen precio", ha advertido.

Soler ha destacado que este año "por fin lo sembramos todo y tenemos una cosecha razonable", por lo que espera "poder tener un buen precio y defender nuestro producto".