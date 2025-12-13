El artista sevillano Fran Cruz lanza su álbum "más íntimo", 'Lo Que Soy', junto a su nuevo sencillo 'Mi destino'

El artista sevillano Fran Cruz. - THE BORDERLINE MUSIC

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista sevillano Fran Cruz lanza en formato físico 'Lo Que Soy', su álbum "más íntimo", ya disponible en CD y vinilo. El lanzamiento se acompaña del estreno del sencillo 'Mi destino', en el que el artista reflexiona sobre la vulnerabilidad y la identidad personal.

La obra se presenta como "un diario del alma donde la madurez se traduce en visceral honestidad", según Cruz en una nota publicada por The Borderline Music. Tras treinta años de carrera, el artista descorre el velo de su álbum "más personal" para ofrecer "un mapa sonoro de las contradicciones que habitan en él".

El disco incluye canciones como 'Sin manos', 'No puedo', que aborda el maltrato psicológico, 'Por los que no pudieron' y 'Me olvidé'. Otros cortes, como 'Invoca', tratan sobre la crítica a los llamados gurús de internet.

El disco ha sido producido y compuesto por el propio artista, y su desarrollo ha tenido lugar entre Suiza y España. La instrumentación del álbum se organiza para acompañar la narrativa de las canciones, con el objetivo de mantener el enfoque en las letras.

Junto con la publicación del álbum, se estrena el sencillo y videoclip 'Mi destino'. La canción aborda la importancia de la identidad personal y la coherencia con los propios valores, así como la reflexión sobre la vulnerabilidad y los desafíos del camino del artista.