El arzobispo de Sevilla apunta a un pacto de Estado alejado de "partidismos" para garantizar el derecho a la vivienda

Archivo - El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, en una entrevista con Europa Press. Archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, se ha pronunciado este miércoles acerca de la crisis de la vivienda y ha considerado necesario, a su parecer y aunque ha precisado que no es una materia de su competencia, alcanzar un "pacto de Estado" entre los agentes políticos, sociales y económicos para facilitar el acceso a la misma, al margen de "partidismos" y coyunturas concretas.

"La vivienda es un bien necesario para el desarrollo pleno de todo ser humano, de toda persona. Es un derecho, también. Por lo que hay que procurar que las familias, los jóvenes, tengan derecho a una vivienda. Creo que eso es un deber por parte de los gobernantes de las administraciones", ha señalado durante la presentación de la web y de las iniciativas del Observatorio de la Piedad Popular de Sevilla.

En este sentido, se ha preguntado cómo conseguir que este bien "sea accesible para todos", una tarea que ha tildado de "difícil", si bien ha subrayado que los agentes políticos, sociales y económicos deberían llegar a un acuerdo para garantizar este derecho.

Además, ha remarcado que este pacto debería quedar alejado de "partidismos" o "inmediatez", en aras de abordar esta problemática en el medio largo o plazo y no depender de "legislaturas o coyunturas concretas".