Asaja-Sevilla y agricultores instan a los alcaldes de 39 municipios solicitar las ayudas por el temnporal

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Sevilla y Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla se han dirigido a los alcaldes de todos los municipios de las comarcas agrarias del Aljarafe y la Sierra Norte para solicitar su apoyo e instarles a pedir la revisión del anexo del Real Decreto Ley 5/2026 de 17 de febrero, en el que aparece el listado de municipios de Andalucía y Extremadura que se verán beneficiados de las "medidas urgentes" para paliar los daños causados por la sucesión del tren de borrascas, que se ha cebado especialmente con las infraestructuras, las plantaciones y las explotaciones agrarias de estas dos comunidades autónomas durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Según ha informado la entidad en una nota, tanto Asaja-Sevilla como Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla desconocen los criterios adoptados por la Administración central para dicha exclusión, por lo que entienden que debe "obedecer a un error", pues tal como ponen de manifiesto todos los informes, los agricultores y ganaderos de estas dos comarcas no han estado al margen de los daños provocados por los fenómenos meteorológicos adversos ocurridos desde el 1 de enero de 2026.

Tanto por los acumulados de precipitación como por la persistencia temporal de los episodios, se ha superado ampliamente la media pluviométrica de los últimos 20 años. La elevada frecuencia de días con precipitaciones ha limitado la operatividad en el campo, dificultando el acceso a las explotaciones y la ejecución de labores claves: recolección, fertilización, tratamientos fitosanitarios, alimentación o curación del ganado La propia Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) constata una afección generalizada en el 100% de las comarcas agrarias y en la totalidad de municipios de la provincia de Sevilla.

De hecho, según ha constatado la propia Agapa en los 18 municipios de la Sierra Norte se han producido daños en la ganadería, en el olivar y en las infraestructuras agrarias, en la ganadería ha habido un "incremento notable" de la mortalidad en la paridera de ovino, que en menor medida se ha producido también en bovino y caprino.

Asimismo, ha indicado un "descenso significativo" en la producción de leche de cabra, así como la pérdida en el peso de reposición de los cochinos ibéricos que ha provocado la ampliación del periodo de montanera y el retraso en su salida al matadero, causando con ello pérdidas económicas a los ganaderos.

A lo que se suman los problemas para acceder a las fincas para poder llevar el alimento a los animales, así como el retaso en las actuaciones sanitarias que ha provocado un incremento mayor de la mortandad.

Según Asaja-Sevilla, en el sector del olivar, en esta comarca se ha perdido el 30% de la cosecha, debido a la caída masiva del fruto y al vuelco y arranque de árboles jóvenes. Por su parte, en los 21 municipios de la comarca del Aljarafe más del 45% de la superficie de cereales y leguminosas no ha podido sembrarse, y muchas de las hectáreas en las que si se pudo realizar la siembra se han perdido por estar en tierras bajas o zonas de rivera.

La imposibilidad de entrar a tratar las superficies sembradas ha provocado un incremento de enfermedades fúngicas, lo que consecuentemente supondrá "una merma notable de la cosecha". Además de en las superficies de leguminosas y cereales, en esta comarca se ha perdido el 30% de la producción de olivar y se han producido daños notables en hortalizas (patatas y zanahorias), en cítricos y frutales, así como números daños en las plantaciones jóvenes.

Por todo ello, Asaja-Sevilla y Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla han informado que han trasladado ya todo esta información a la subdelegación del Gobierno de Sevilla, para que la eleve al Gobierno de España y lo ha puesto en conocimiento de los 39 alcaldes de los municipios afectados para que envíen también escritos apoyando esta iniciativa en beneficio de sus agricultores y ganaderos y para incrementar la presión con el objetivo de conseguir que se revise el citado anexo y se incluyan los 39 municipios, que en ningún caso deberían haber quedado fuera de este Real Decreto.