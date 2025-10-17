Asaja Sevilla y el Instituto de Cuestiones Agrarias reconoce a Cristina Lobillo por su defensa del agro

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM) y Asaja Sevilla han concedido este año su Distinción de Honor a Cristina Lobillo Borrero, directora para la Seguridad Energética y las Relaciones Internacionales de la Comisión Europea, en "reconocimiento a su trayectoria profesional, su compromiso con el sector agrario y su defensa de la agricultura europea".

La entrega tuvo lugar en el marco de la jornada 'Agricultura y Energía: sectores estratégicos para la Unión Europea', que ha reunido este viernes en Sevilla a autoridades, representantes institucionales, agricultores y ganaderos para debatir sobre el papel de la agricultura en el nuevo contexto geopolítico y energético internacional. La presidenta de Asaja Sevilla, María Morales Medina, ha resaltado la figura de Lobillo como "una profesional brillante, que siempre ha defendido la agricultura y a los agricultores con pasión y eficacia, tanto en España como en Europa", palabras que ha recogido Asaja en una nota.

En su intervención, Morales ha empleado el símil del ajedrez y ha afirmado que "nos encontramos en un momento en el que el sector agrario vive una partida decisiva. Tenemos que devolver la agricultura al centro del tablero, porque sin agricultores la partida estará perdida". Tal como ha indicado María Morales, "ante el nuevo orden mundial que se está configurando, se producen acciones y reacciones diarias y un puñado de países pone en jaque al resto del mundo".

En este escenario, ha afirmado que "es fundamental no perder las referencias y tener la capacidad de discernir para reconocer a los sectores estratégicos, y sin duda la agricultura es uno de ello". El presidente del ICAM, José María Loring, ha subrayado la importancia de esta distinción, que cumple su undécima edición y que a lo largo de los años ha reconocido la labor de personalidades como Ramón Tamames, Jaime Lamo de Espinosa, Miguel Arias Cañete, Paolo De Castro o Manuel Pimentel, entre otros.

"Este galardón --ha explicado Loring-- nació para poner en valor el papel de la agricultura y la gestión sostenible del medio rural como pilares estratégicos de Europa. Hoy, más que nunca, debemos reivindicar que la agricultura no es un problema, sino la solución". Por su parte, Cristina Lobillo ha agradecido el reconocimiento y ha recordado sus vínculos con la organización.

"Asaja Sevilla fue uno de mis primeros hogares profesionales y esta casa ha marcado todas y cada una de mis experiencias profesionales posteriores. Aquí aprendí la pasión por el campo el compromiso por los agricultores, el esfuerzo constante por el trabajo bien hecho, Asaja ha sido para mí el espejo, la inspiración y la certeza de que la única batalla que se pierde es la que no se da". "Y es que el sector agrario no es sólo un sector económico, es una forma de vida y un compromiso con la sostenibilidad y el territorio", ha sentenciado.

La jornada ha contado con la intervención del presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Francisco Javier Fernández de los Ríos; del consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco; del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela; del responsable de Ventas de la División Soluciones Agrícolas BASF en España, Jesús Delgado, y del director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste.

En el encuentro se ha puesto de manifiesto que la agricultura y la energía son sectores estratégicos para la UE porque están intrínsecamente ligados a la soberanía alimentaria, la seguridad económica, la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de los objetivos climáticos. La UE busca una transición hacia prácticas agrícolas sostenibles y una economía con bajas emisiones, promoviendo la innovación, la eficiencia energética y el uso de renovables en la agricultura, para descarbonizar el sector y apoyar los ingresos de los agricultores.

La presentación de la galardonada estuvo a cargo del excomisario europeo de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete, quien ha esbozado algunos de los "muchos méritos" que atesora la galardonada e hizo un simpático repaso de las dos etapas en las que trabajaron codo con codo: en la primera etapa de Arias Cañete al frente del Ministerio de Agricultura y en su etapa como comisario europeo de Energía y Acción por el Clima.

El Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM), fundado en el año 2000 por Asaja-Sevilla y la Universidad Loyola Andalucía (entonces ETEA), es una asociación sin ánimo de lucro que actúa como foro independiente de observación, análisis y debate sobre las cuestiones que afectan a la agricultura, el medio ambiente y el desarrollo rural sostenible.