Ascienden a 48 los municipios adscritos al sistema VioGén tras firmar Gerena (Sevilla) el protocolo de coordinación

Archivo - Una cartel a las puertas de la Diputación, con forma de señal, contra la violencia machista, como imagen de recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha asistido a la firma en Gerena de un nuevo protocolo de coordinación para la incorporación del municipio en el Sistema VioGén, consolidando así el compromiso institucional en la lucha contra la violencia de género suscrito por el alcalde de la localidad, Javier Fernández, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, Emilio Serrano, en el marco de la celebración de la Junta Local de Seguridad Local, en la que también han participado representantes de la Policía Nacional adscrita y la Policía Local.

Con la incorporación de Gerena, son 48 los municipios ya integrados en el sistema VioGén en la provincia de Sevilla, a los que se suman otros cinco que se encuentran actualmente en proceso de integración, previéndose su incorporación progresiva a lo largo de 2026, informa la Subdelegación en un comunicado. En total, el 45,3% de los municipios de la provincia forman parte ya de esta herramienta del Ministerio del Interior.

El acto ha contado con la participación del Ayuntamiento de Gerena, junto al subdelegado del Gobierno, representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional adscrita, Policía Local, así como la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno y la Concejalía de Igualdad de distintos municipios.

Este convenio permitirá mejorar la coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, optimizar el seguimiento y protección de las víctimas, y reforzar los mecanismos de prevención y respuesta ante cualquier situación de riesgo.

Durante la firma del convenio, el subdelegado del Gobierno ha destacado "la importancia del trabajo conjunto y la cooperación interadministrativa como herramientas clave para avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género", ha explicado sobre una herramienta que da paso más en la protección de las víctimas y en la construcción de entornos más seguros.