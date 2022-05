La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla convoca la segunda edición de sus Premios Alumni

Archivo - El rector de la Universidad de Sevilla junto a Pilar Manchón en la entrega del premio Alumni US en la edición de 2021.

Archivo - El rector de la Universidad de Sevilla junto a Pilar Manchón en la entrega del premio Alumni US en la edición de 2021. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla, Alumni US, ha convocado la segunda edición de los Premios Alumni US 2022, para lo que cuenta con el apoyo y la colaboración de la Fundación la Caixa. Después de celebrar su segundo aniversario y de superar la cifra de los 2.500 inscritos, en esta II edición, los Premios Alumni US buscan resaltar el emprendimiento y el impacto en la sociedad de las acciones realizadas por estudiantado egresado de la Universidad de Sevilla.

En concreto, vuelve a lanzar dos convocatorias, ha explicado la US este martes en una nota de prensa. La primera se centra en el Premio Alumni US-Novel Emprendedor 2022, dirigido a los egresados menores de 35 años que, en los últimos cinco años, hayan puesto en marcha un proyecto empresarial propio (o desarrollado y registrado alguna patente) y sean miembros de Alumni US. Está dotado con un importe de 1.000 euros y un accésit de 500 euros.

También se otorgará el reconocimiento a aquellos egresados cuya actividad docente, investigadora o profesional tenga una misión e impacto social, mediante el Premio Alumni US-Impacto Social 2022 Fundación la Caixa. Este galardón también está dotado con un importe de 1.000 euros y un accésit de 500 euros.

El plazo de presentación de solicitudes de candidaturas a los premios se extiende desde el 29 de abril de 2022 hasta el 31 de mayo de 2022. Con estos premios se pretende "reconocer el trabajo y la dedicación de los egresados de la Universidad de Sevilla una vez que terminan sus estudios universitarios, además de consolidar una actividad que pone en valor la capacidad y el talento dentro de la comunidad Alumni US", ha resumido la US en su comunicado.