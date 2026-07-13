Asociación de padres, el PSOE y Por Andalucía critican la "supresión" de dos líneas del IES 'Triana' de Sevilla

Concentración contra supresión de líneas en el IES Triana de Sevilla. - PSOE

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación de madres y padres (AMPA) del IES 'Triana' de Sevilla, el PSOE y el grupo parlamentario Por Andalucía han criticado este lunes que se van a "suprimir dos líneas de educación pública" de dicho centro educativo por parte de la Junta de Andalucía.

Así lo han criticado por separado estos tres actores a lo largo de este lunes, de forma que, en un comunicado, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha criticado la "supresión de dos líneas de inglés" en segundo y tercero de la ESO de dicho instituto, y ha considerado que se trata de "un ataque directo a la enseñanza de la ciudad que, por desgracia, se está repitiendo en muchos otros centros educativos sevillanos".

El también exalcalde socialista ha señalado que, en este caso, "la decisión de la Junta de Andalucía ha afectado a once familias que se han quedado fuera del proceso de matriculación", además de que "conlleva una mayor sobrecarga para el profesorado y una bajada significativa en la calidad de la enseñanza al aumentar las ratios".

Muñoz ha exigido al Gobierno andaluz de Juanma Moreno que "rectifique" una decisión que no considera "casual ni aislada, sino que forma parte de una dinámica que perjudica claramente la calidad de la enseñanza en Sevilla".

"Esto corresponde claramente a un modelo de educación donde se favorece claramente los intereses de la educación privada en detrimento de la educación pública", ha manifestado el portavoz socialista tras acudir a una concentración organizada por las familias y el AMPA del centro para criticar la decisión de la Junta de Andalucía.

Asimismo, ha subrayado el "deterioro" que, en su opinión, "sufren los centros públicos de la ciudad debido a la gestión de la administración autonómica". Entre las principales "quejas de la comunidad educativa", Muñoz ha señalado "la falta de climatización en los edificios y el incremento en las ratios de alumnos por aula". A su juicio, "recortar estas líneas bilingües empeora aún más la situación y daña gravemente la calidad de la educación pública".

CRÍTICAS DE POR ANDALUCÍA

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez, en unas declaraciones desde el citado IES 'Triana' distribuidas a los medios, ha remarcado que dicho instituto se ubica en un barrio como es el de Triana-Los Remedios, que "cuenta con cuatro centros públicos y ya con seis concertados".

La diputada autonómica ha denunciado que con esta supresión de líneas se produce "un ataque más a la educación pública" por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que además viene ahora "avalado por el pacto infame" entre el PP-A y Vox para el Gobierno andaluz.

COMUNICADO DEL AMPA

Por su parte, la AMPA del IES 'Triana', "en representación de las familias del centro", ha querido trasladar mediante un comunicado su "rechazo a las medidas de recorte en la oferta de plazas de segundo y tercero de ESO para el curso 2026/2027".

Según han señalado desde la asociación, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Sevilla "decidió eliminar una línea de Inglés en segundo y otra de tercero de ESO para el curso 2026/2027, reduciendo la oferta de 90 a 60 plazas en esos dos cursos".

El AMPA ha explicado que el IES 'Triana' es "un centro plurilingüe cuya oferta era de dos líneas de Inglés y una de Francés desde primero a cuarto de la ESO", y el "único centro en Triana con esta oferta educativa muy demandada por la familias del barrio y de otras zonas de Sevilla".

Cuenta también con "una oferta de Bachillerato en francés que ofrece la oportunidad de titularse con doble título oficial reconocido tanto en España como en Francia", según han indicado también desde este AMPA 'Constancia', que el pasado jueves, 2 de julio, participó en una reunión con una representante de "la Jefatura del Servicio de Planificación y Escolarización para trasladar oficialmente el rechazo a este recorte de plazas, que supondría deterioro en la calidad de la enseñanza para el alumnado del centro con una ratio por encima de 30 totalmente ilegal", según han abundado.

Han señalado que, en dicha reunión, "en varias ocasiones", dicha representante "insistió en que el proceso no había terminado, y que había que esperar a la certificación de las matrículas, y verbalizó el compromiso de no hacer uso del 10% adicional de ratio y no considerar más de 30 alumnos por clase para conservar ambos grupos".

Desde el AMPA han querido "llamar la atención sobre este compromiso", de manera que reclaman que "si el número de alumnos matriculados en segundo y tercero de ESO del curso 2026/2027 en el IES 'Triana' excede la cifra de 30 por clase, mantenga la segunda línea de Inglés, como ha sido hasta ahora, y se le ofrezca plaza a las once familias que se quedaron fuera".

"El IES 'Triana' es un centro plurilingüe con años de experiencia consolidada en la enseñanza de idiomas, con un modelo plurilingüe excelente y altísimos porcentajes de inclusión posterior en grados universitarios entre su alumnado, desarrollando el proyecto educativo de internacionalización 'Erasmus+' y habiendo sido premiada con la distinción del sello de calidad 'Label France Éducation', manteniendo un compromiso firme y demostrado con la educación pública de calidad", subrayan desde el AMPA.

Para la asociación de padres, "la medida anunciada es injustificada, y profundamente perjudicial, y con consecuencias graves en la educación" de sus hijos, de modo que consideran que "atenta contra el proyecto plurilingüe ya consolidado en el centro, sin competencia en el barrio, siendo muy demandado por las familias de Triana y de otras zonas de Sevilla".

Además, advierten de que "reducir un grupo por nivel obligaría a duplicar el número de alumnado por aula, superando las ratios legales y comprometiendo la atención educativa plurilingüe, así como en la atención del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo", y "esta decisión deja fuera a alumnado que desea matricularse" en dicho centro, "limitando el derecho de las familias a elegir una enseñanza pública plurilingüe".