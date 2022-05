AstraZeneca reúne en Sevilla a un millar de voluntarios para generar una huella medioambiental positiva en la ciudad

El congreso nacional de la biofarmacéutica se alinea con los objetivos municipales contra el cambio climático

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha asistido este miércoles a la inauguración de la jornada de voluntariado en el Parque Vega de Triana, a orillas del río Guadalquivir, organizada por AstraZeneca con la colaboración de la Fundación For the Best World y el Ayuntamiento de Sevilla con el objetivo de generar una huella medioambiental positiva en la ciudad y reforzar el compromiso con la sostenibilidad entre sus empleados.

La iniciativa, en la que ha participado más un millar de voluntarios de la compañía, ha consistido en la realización de cuatro actividades diferentes enfocadas en el reciclaje y la biodiversidad del entorno y se enmarca en las actividades de la compañía por la celebración del congreso nacional de la compañía, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

"Sevilla es una ciudad preparada para albergar grandes eventos como este

congreso de Astrazeneca y, sobre todo, comprometida con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Esta iniciativa conecta así con las prioridades y la estrategia de actuación de una ciudad que fue la primera capital española en declarar la emergencia climática y ha sido elegida en la misión europea para lograr capitales climaticamente neutras y descarbonizadas", ha dicho el alcalde.

En opinión del regidor hispalense, "es un reto que vamos a liderar desde el ayuntamiento pero que requiere de forma necesaria de la cooperación y el compromiso de empresas privadas como Astrazeneca", al tiempo que ha recordado también que el Plan Estratégico Sevilla 2030 se adaptó a los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible.

En este sentido, una de las actividades que se están realizando en esta jornada es una recogida de residuos, que ha concluido con una reflexión sobre la problemática generada por los plásticos de un solo uso en la que se ha asesorado a los participantes sobre su sustitución, reducción y correcto reciclaje. Otra, la construcción de varias reservas de biodiversidad para preservar las diferentes especies vegetales y animales del entorno, y durante su desarrollo se ha dado a conocer la biodiversidad local y cómo se ve afectada por el cambio climático.

Por otro lado, se están llevando a cabo dos talleres, uno centrado en la

construcción de composteras personalizadas y su posterior donación a

diferentes entidades sociales de Sevilla, y otro centrado en la construcción de cajas nido de madera, que serán colocadas en varias zonas de arboleda de la ciudad.

El encuentro ha contado con la participación del presidente de

AstraZeneca en España, Rick R. Suárez, quien ha subrayado que esta iniciativa "nos ayuda a conectar de forma directa con nuestro ecosistema y a ser conscientes del impacto que tiene toda nuestra actividad en el mundo en el que vivimos. En AstraZeneca estamos decididos a hacer frente a todos los retos sociales, sanitarios y medioambientales que tenemos por delante y queremos formar parte del cambio necesario para garantizar un futuro sostenible".

Para ello, "es necesario que todos los que formamos parte de la compañía nos impliquemos de forma activa, comprometida y genuina", ha añadido el responsable de la firma farmacéutica en España. Esta iniciativa forma parte del compromiso de AstraZeneca con la sostenibilidad, que se centra en tres pilares básicos: facilitar el acceso a los cuidados básicos de salud, proteger el medioambiente, y fomentar la ética y la transparencia a través de una cultura empresarial saludable, añade el comunicado.

De este modo, la compañía está implementando diferentes proyectos para reducir el impacto medioambiental en todos sus procesos y potenciando la inversión en capital natural y servicios basados en la naturaleza. Actualmente está enfocada en el impulso de su programa Ambition Zero Carbon, que tiene el objetivo de lograr que su cadenade valor tenga una huella de carbono negativa para 2030.

