La Junta y la DGT firman un Protocolo de colaboración para mejorar la seguridad vial laboral en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha participado este jueves en la jornada técnica 'Seguridad vial laboral' que se ha celebrado en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) de Sevilla en colaboración con la Dirección General del Tráfico (DGT), donde ha explicado que ambas entidades han firmado un Protocolo de colaboración a fin de "mejorar la seguridad vial laboral en Andalucía y contribuir a reducir las tasas de siniestralidad en carretera".

Según ha indicado la Junta en una nota, Blanco ha explicado que la Consejería de Empleo y la DGT han firmado un protocolo de colaboración de dos años de duración --que se prorrogará por un máximo de dos años más--, para aunar esfuerzos contra esta siniestralidad y "promover una movilidad segura y sostenible".

En este marco, la consejera ha señalado, "la meta es cero siniestros y, aunque queda mucho, estoy convencida de que trabajando juntos --DGT y Empleo-- seguiremos avanzando".

Entre las actuaciones, el protocolo contempla cooperación para el intercambio de documentación científica y de publicaciones relacionadas con esta materia; la planificación de seminarios, coloquios, congresos y simposios; el desarrollo de proyectos de investigación de interés común en el ámbito de la seguridad vial laboral de las empresas, o el asesoramiento general en materia preventiva y, especialmente, sobre aspectos de movilidad segura.

Como ha asegurado Blanco, la seguridad vial en el trabajo es un "elemento que debe posicionarse como esencial" en cualquier estrategia preventiva y que el objetivo de la Consejería de Empleo es "seguir progresando hacia entornos laborales que sean más seguros y responsables".

La consejera ha estado acompañada durante el acto por la jefa provincial de Tráfico de Sevilla y coordinadora de DGT para las Jefaturas Provinciales de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Luz Jiménez; el director general de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, Luis Roda, y el director del CPRL de Sevilla, Jorge Carbajal.

Así, según los datos disponibles de siniestralidad laboral en carretera, en 2024 en Andalucía el número de accidentes de tráfico con baja laboral fue de 15.190, de los cuales 262 se calificaron como graves y 37 fueron accidentes mortales. Representan el 14% de todos los accidentes laborales en ese periodo, el 22% de los calificados como graves y el 27,8% de los accidentes mortales.

De este modo, la consejera ha considerado que todos los agentes que concursan en esta realidad: administración, tejido productivo y trabajadores, "tenemos que remar en el mismo sentido" para reducir estas cifras de siniestralidad in itinere o en misión en el ámbito laboral.

Por tanto, la titular de Empleo ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz para seguir impulsando políticas, programas y campañas de prevención que contribuyan a salvar vidas y a construir entornos laborales cada vez más seguros, como el referido protocolo firmado con la DGT.

Igualmente, para lograrlo, tanto en la anterior Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2023 como el Plan de Choque contra la siniestralidad laboral en Andalucía, se ejecutaron diversas acciones relacionadas con la seguridad vial laboral, formativas, informativas y de sensibilización al tejido productivo.

Además, la actual Estrategia 2024-2028 "continúa este camino", dedicando uno de sus ejes a promocionar en las empresas hábitos saludables e impulsar la movilidad segura. En concreto, una de sus líneas contempla la puesta en marcha de campañas de divulgación y sensibilización a través de medios de comunicación y redes sociales en materia de movilidad segura, y otra línea para promover la mejora de la seguridad laboral vial fomentando la elaboración de planes de movilidad en las empresas.

Asimismo, en el primer Plan de Actuación de la Estrategia hay diversas acciones que han sido ejecutadas por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral y los CPRL, tales como la campaña de sensibilización en materia de movilidad segura, el fomento de la elaboración de planes de movilidad segura en las empresas a través de incentivos y de jornadas de información y sensibilización, o la elaboración de boletines de actualidad preventiva sobre estos asuntos.

Por último, Blanco ha sostenido que "cada protocolo, cada plan de prevención o cada decisión responsable que tomamos, contribuye a tener un entorno laboral más seguro", antes de asegurar que "invertir en seguridad vial nunca debe ser considerado un gasto".