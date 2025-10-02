Las Atarazanas de Sevilla, protagonistas en la Expo del 29: "Será centro cultural entre las dos orillas del Atlántico"

Anto Pulido, José Luis Sanz,Patricia del Pozo y Rafael Chueca, en el acto institucional en las Reales Atarazanas para la presentación del proyecto cultural. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

Junta, Ayuntamiento, Fundación 'la Caixa' y Fundación Cajasol, en la presentación del proyecto cultural ideado para el monumento

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presidido, junto al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el acto institucional de presentación del proyecto de las Reales Atarazanas de Sevilla --tras acoger este miércoles el Consejo de Gobierno andaluz--. Un acto en el que ha intervenido también el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. El antiguo astillero, fundado por Alfonso X en 1252, se convertirá en un centro cultural polivalente centrado en las relaciones de la ciudad con América.

Del Pozo ha destacado en su intervención que la rehabilitación "requería mucho diálogo y mucho trabajo", así como un "respaldo presupuestario" de la Junta que, con el paso de los años, "había ido incrementándose", sin olvidar la colaboración de la Fundación La Caixa.

"Teníamos que recuperar sí o sí esta joya patrimonial porque Sevilla se lo merecía. No podíamos mirar para otro lado, había que articular una solución acorde con la envergadura de la tarea. Este ha sido, sin duda, el expediente más complicado, con diferencia, de todos lo que ha pasado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico desde enero de 2019", ha remarcado Del Pozo.

La consejera ha destacado, además, que con la rehabilitación, con el proyecto de Guillermo Vázquez Consuegra, "aporta un uso público cultural de gran interés para toda la ciudad, en el ámbito de un entorno declarado patrimonio mundial por la Unesco".

La titular de Cultura ha recordado que la concesión de la obra recayó en la Fundación 'la Caixa' mientras que la gestión la llevará a partir de ahora la Fundación Cajasol, "que desarrollará una ambiciosa programación cultural con actividades de difusión y espacios expositivos".

De gran arsenal a prisión, de mercado de pescados a primera sede de la Casa de la Contratación, de aduana a taller de artillería, estas naves "se disponen a escribir nuevas páginas de una brillante historia, pues pasarán de construir barcos a crear ese futuro cultural de una ciudad que quiere navegar con ideas propias la apasionante era global".

'CORAZÓN CULTURAL DE LA CIUDAD'

El alcalde ha agradecido durante el acto la "apuesta decidida" de la Junta de Andalucía para la rehabilitación de los antiguos astilleros medievales (BIC) "que hoy se reabren". Un trabajo que en los últimos tres años "ha revertido la situación de abandono que ha vivido este enclave en las últimas dos décadas".

Sobre la reciente recuperación de este espacio, Sanz ha resaltado que "en el corazón de Sevilla, en nuestro casco histórico, teníamos una herida abierta con las Atarazanas. Tras más de 30 años abandonado, quiero agradecer a todos los que han hecho posible que lleguemos al día de hoy".

"Estoy convencido de que este espacio va a ser uno de los grandes contenedores culturales de Andalucía, de España y de Europa. También tengo la certeza de que está llamado a ser protagonista en esa conmemoración de la Exposición Universal Iberoamericana de 1929 y que este espacio, único en el mundo, va a convertirse en el corazón cultural de la ciudad", ha apuntado el regidor.

El alcalde ha recordado que uno de los grandes objetivos de su equipo de gobierno estos últimos años ha sido "recuperar espacios emblemáticos de Sevilla para ponerlos en valor y volver a convertirlos en referentes culturales y sociales". En este sentido, "hemos dado el impulso definitivo a San Laureano, al convento de Santa Clara, San Jerónimo, Casa Cernuda, Mercado de la Puerta de la Carne y al Palacio del Pumarejo, entre otros".

PROGRAMACIÓN CULTURAL Y NEXO CON AMÉRICA

Asimismo, el subdirector general de Cultura y Territorio de la Fundación 'la Caixa', Rafael Chueca, ha afirmado que desde su entidad celebran la culminación de estas obras en uno de los monumentos "de mayor significación histórica y arquitectónica de España" que se convertirán en un "centro cultural de referencia" en el centro histórico de la capital andaluza, ha destacado.

Tal y como ha explicado el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, los contenidos de este "espacio único en el mundo, diseñado como puente de unión y diálogo con América" versarán sobre la historia, el patrimonio y la tradición, "pero también innovación, tecnología, investigación, arte y actividad económica".

"Vamos a ser, el gran centro neurálgico de las relaciones entre las dos orillas del Atlántico. Y Andalucía tendrá un papel protagonista. Junto a ello, este espacio contará con otros dos ejes de actividad: la ciudad de Sevilla y las Atarazanas, rescatando la historia, la memoria de la capital de Andalucía y del propio edificio", ha asegurado Pulido.

INVERSIÓN DE CASI 20 MILLONES DE EUROS

Las obras de este Bien de Interés Cultural (BIC), que han contado con una inversión de 18 millones de euros, se iniciaron en febrero de 2022 y han tenido un plazo de ejecución de 31 meses. Con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, el edificio está conformado por amplias naves conectadas mediante grandes arcos de ladrillo.

En esta intervención, llevada a cabo por Grupo Avintia, se han podido integrar técnicas constructivas actuales --pilotes, solados de cubierta, escaleras mecánicas-- con procesos de restauración de materiales originales, como carpinterías y cerchas de madera, algunas de ellas de gran antigüedad.