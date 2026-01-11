Atrincherado un hombre en el interior de su vivienda en Camas (Sevilla)

Imagen de archivo de un coche y un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL.

CAMAS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desplegado este domingo, 11 de enero, un amplio operativo para detener a un hombre atrincherado en el interior de su domicilio en el municipio sevillano de Camas, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la jornada, sobre las 7,15 horas de la mañana, cuando el Cuerpo ha recibido un llamada a través del 091 alertando de que se estaban produciendo ruidos en el interior de una vivienda ubicada en dicha localidad.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado numerosos efectivos de la Policía Nacional para esclarecer los motivos del atrincheramiento e identificar al presunto autor.