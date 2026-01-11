Atropellan a un Guardia Civil tras saltarse un control de alcoholemia en la A-92, en Osuna (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Tráfico en uno de los dispositivos. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OSUNA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido este pasado viernes, 9 de enero, tras haber sido atropellado por un vehículo durante un control de alcoholemia en la carretera A-92, a su paso por el término municipal de Osuna (Sevilla).

Según han informado fuentes del instituto armado a Europa Press, el suceso tuvo lugar en la tarde del pasado viernes, cuando un vehículo se dio a la fuga tras saltarse un control preventivo y embistió a un agente que estaba en la trayectoria de la vía. Al respecto, ha detallado que el Guardia Civil solo sufrió heridas leves, aunque fue trasladado al hospital para recibir asistencia médica y, posteriormente, ha recibido el alta ya que "su vida no corre peligro".

Fuentes de la Benemérita ha señalado que el vehículo ha aparecido calcinado en la demarcación de Córdoba en Puente Genil y que parece indicar que había sido sustraído.