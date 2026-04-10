Aumenta a cinco el número de detenidos en Cantillana (Sevilla) por varios episodios de robos y agresiones

Archivo - Un furgón de la guardia civil. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha indicado este viernes que la Guardia Civil ha detenido a un total de cinco personas en los últimos días en Cantillana (Sevilla) como fruto de varios episodios de robos y agresiones.

Según ha indicado en un audio remitido a los medios, dos de ellas están vinculadas a posibles robos o hurtos, donde los titulares de esos bienes "han podido recuperar los bienes y enseres que les habían sido sustraídos". Dos más se refieren a requisitorias que "estaban pendientes" y en un quinto supuesto hay un presunto delito de lesiones.

Por otro lado, Toscano ha asegurado que "no han detectado en los últimos días incidencias graves". Ante esta situación, el subdelegado ha destacado "la confianza que hay que tener en el funcionamiento de nuestras instituciones".

Asimismo, el subdelegado ha indicado que el dispositivo especial de la Guardia Civil "se mantendrá mientras que sea necesario".

"Aprovecho, además, para hacer un llamamiento a recuperar la serenidad y los espacios de convivencia en el municipio y a evitar cualquier tipo de pronunciamiento que pueda generar mayor tensión", ha afirmado.

El miércoles 8 de abril, Toscano confirmaba la detención de tres personas. La primera de las detenciones se realizó el pasado domingo, 5 de abril, por un presunto intento de robo en la localidad. El presunto responsable fue puesto a disposición judicial.

Al día siguiente, el lunes, el subdelegado ha indicado que se produjo una presunta agresión a un ciudadano. El martes, la Guardia Civil detuvo a esa persona y "se sigue investigando si hay otros posibles investigados en la presunta comisión de un delito de lesiones".

Asimismo, durante la jornada del martes, se llevaron a cabo por parte de distintos ciudadanos cinco denuncias por robos y hurtos. Fruto de estas denuncias, la Guardia Civil ha detenido este miércoles a la persona presuntamente autora de estos hechos.