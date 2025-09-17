Aurea Clinic Sevilla avanza hacia técnicas menos invasivas en la cirugía plástica antiedad

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La doctora Martínez Padilla, cirujana plástica, estética y reparadora y directora de Aurea Clinic, ha subrayado que cada vez más pacientes buscan mejorar su aspecto físico sin perder su identidad ni mostrar signos evidentes de intervención, en el marco de una transformación de la cirugía plástica y la medicina estética hacia la naturalidad.

La experta ha señalado en un comunicado que "el verdadero objetivo del antienvejecimiento es rejuvenecer sin cambiar quiénes somos. No se trata de transformar, sino de potenciar la mejor versión de cada persona".

La especialista ha defendido un enfoque holístico del envejecimiento basado en hábitos de vida saludables y en el uso de técnicas menos invasivas y de recuperación rápida, como retoques en párpados, cejas o liftings faciales adaptados a cada paciente.

Entre las técnicas más innovadoras que se están empleando en los centros, la doctora ha destacado la radiofrecuencia fraccionada con microagujas para mejorar la textura y la flacidez cutánea a partir de los 30 años, así como la plataforma láser Stellar M22 para tratar lesiones pigmentarias y fotoenvejecimiento.

La medicina regenerativa se ha convertido en otro de los pilares fundamentales para la clínica según afirman en dicho comunicado, con propuestas como bioestimuladores con plasma u oxigenación hiperbárica, que estimulan la renovación celular.

En este enfoque también cobran relevancia los telómeros, estructuras del ADN relacionadas con la longevidad celular, cuya preservación ayuda a ralentizar el envejecimiento.

Con este modelo, la cirujana Martínez Padilla propone un antienvejecimiento que combina ciencia, innovación y hábitos saludables, "siempre desde la naturalidad y el respeto a la identidad de cada paciente".