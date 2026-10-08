Autismo Sevilla y la Coordinación de Trasplantes, galardonados en los Reconocimientos de Cultura de la US

IV Reconocimientos en Cultura Saludable, Solidaridad e Inclusión en el Entorno Universitario de la US - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha celebrado el acto de entrega de los 'IV Reconocimientos en Cultura Saludable, Solidaridad e Inclusión en el Entorno Universitario', correspondientes al curso 2025-2026, en cuya modalidad de Inclusión han sido distinguidas la Sociedad Española de Odontoestomatología para Pacientes con Necesidades Especiales (Seoene) y la Asociación Autismo Sevilla.

Según ha indicado la US en un comunicado, Seone ha recibido el reconocimiento por su trayectoria orientada a reducir las barreras que encuentran las personas con discapacidad, enfermedades raras o alteraciones conductuales para acceder a una atención odontológica digna, equitativa y adaptada a sus necesidades.

Su labor promueve la colaboración entre la universidad, las sociedades científicas y las entidades representativas para favorecer la formación de profesionales capaces de ofrecer una atención sanitaria más inclusiva y equitativa.

El galardón ha sido recogido por Lizett Castellanos Cosano, presidenta de Seoene y profesora titular de la Universidad de Sevilla.

Por su parte, la Asociación Autismo Sevilla ha sido distinguida por su trayectoria de colaboración con la Universidad de Sevilla en iniciativas de formación, sensibilización y transferencia de conocimiento.

Entre ellas destacan su participación en el programa UnidiversUS, el impulso de la Cátedra de Autismo y el desarrollo de acciones de acompañamiento laboral a personas trabajadoras con discapacidad. El premio ha sido recogido por Mercedes Molina, en representación de la asociación.

En la categoría 'Hábitos y Entornos de Vida Saludable' uno de los reconocimientos ha recaído en el proyecto 'Comercio Justo, Consumo Responsable y Economía Social en la Universidad de Sevilla', impulsado desde la Sección Sindical del SAT/PAS y la Oficina de Cooperación.

La iniciativa promueve desde 2014 hábitos de consumo saludables y sostenibles mediante actividades formativas y de sensibilización.

También ha sido distinguido el Grupo de Investigación de Farmacología Molecular y Aplicada (CTS-658) por su proyecto 'Desarrollo de Nuevos Ingredientes y Formulaciones Fotoprotectoras Sostenibles y de Origen Natural'.

La investigación se centra en el desarrollo de compuestos de origen natural que mejoran la protección frente a la radiación solar y contribuyen a prevenir el daño celular y el envejecimiento de la piel.

En la categoría de Solidaridad Social la Universidad de Sevilla ha reconocido en este área al proyecto 'Intervención Educativa en Comunidades de Aprendizaje', una iniciativa que, desde 2006, facilita la colaboración de estudiantes universitarios con centros educativos de la provincia.

En esta misma modalidad, la US ha distinguido el Proyecto de Odontología Social y Cooperación al Desarrollo, por integrar la docencia, la investigación y la solidaridad en iniciativas que acercan la universidad a las personas y colectivos que más lo necesitan, con la participación de estudiantes y profesionales.

En la categoría de Prevención de Riesgos Laborales el reconocimiento ha recaído en FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, por su compromiso con la promoción de la prevención de riesgos laborales y el fomento de hábitos y entornos de vida saludable entre las personas trabajadoras de la Universidad de Sevilla.

Asimismo, ha sido distinguida María del Mar Benítez por su labor de asistencia psicológica al personal de la Universidad, su asesoramiento a los equipos técnicos y directivos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la US (SEPRUS) y la Unidad de Psicología Aplicada, así como por su colaboración docente e investigadora.

Finalmente, la US ha concedido una mención especial a Encarnación Bernal, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su compromiso con la inclusión y la atención a la diversidad del alumnado de la Facultad de Medicina.

También ha sido distinguido el Grupo de Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva del Hospital Universitario Virgen del Rocío, por el proyecto 'La Universidad que cuida el Mundo que Compartimos'.