Autobuses Casal celebra su centenario en Sevilla con una campaña sobre las personas "que han construido su historia"

La mecánica Vyara Valentinova, primera mujer en ocupar el cargo en la empresa Autobuses Casal - AUTOBUSES CASAL

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Autobuses Casal, que continúa desarrollando el programa de actividades de cara a la conmemoración de su centenario, ha lanzado la campaña 'Nuestro motor siempre han sido las personas', una iniciativa de comunicación que pretende "reconocer el compromiso, la profesionalidad y la dedicatoria de quienes han construido la historia de la compañía" en sus 100 años de trayectoria.

Según ha detallado la compañía en una nota de prensa, la campaña pretende dar visibilidad a los profesionales "que hacen posible cada día el servicio" a través de un ciclo de entrevistas y reportajes, que pondrán el foco en los conductores, mecánicos, personal de administración, talleres, tráfico y atención al cliente. En ellas, compartirán sus experiencias para "mostrar la realidad de un trabajo" que, según la empresa, en muchas ocasiones "permanece invisible para la sociedad".

En este sentido, la campaña arranca con la historia de Vyara Valentinova, la primera mujer mecánica en la empresa y cuya incorporación representa "el compromiso de Casal con la igualdad de oportunidades y la incorporación del talento femenino a profesiones tradicionalmente masculinizadas". Su testimonio permitirá conocer el trabajo que se desarrolla en los talleres y la importancia que tiene el mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad, la fiabilidad y la calidad del servicio.

No obstante, el centenario también quiere rendir homenaje al "otro motor" de Casal, que "son sus usuarios". Por ello, a lo largo de la campaña, viajeros de distintas generaciones compartirán sus historias de vida y recuerdos vinculados a la empresa, mostrando "cómo los autobuses han acompañado durante décadas a miles de personas en sus desplazamientos cotidianos, en sus estudios, sus primeros trabajos, en sus reencuentros familiares o en algunos de los momentos más importantes de sus vidas".

En este sentido, el director general de la compañía, Ángel Díaz, ha destacado que la verdadera fortaleza de la empresa ha estado siempre "en las personas", a la vez que ha agradecido "a aquellos que nos eligen cada día para viajar y a los que hacen posible cada trayecto", puesto que "son el verdadero motor de nuestra historia".

Igualmente, la campaña pretende acercar a la ciudadanía el funcionamiento interno de una empresa de transporte, así como reforzar el reconocimiento social hacia unos profesionales cuyo trabajo "resulta imprescindible" para garantizar la movilidad. Además, se pretende visibilizar el impacto que el transporte colectivo tiene en la vida de las personas y en la construcción de una movilidad más sostenible.

Esta acción forma parte del programa del centenario de Autocares Casal, que durante todo el año 2027 contempla actividades culturales, educativas y sociales destinadas a reforzar el vínculo de la empresa con la sociedad andaluza y poner en valor "un siglo de historia al servicio de la movilidad".