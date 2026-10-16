Avanzan en Alcalá (Sevilla) las obras del colector de aguas pluviales de la barriada La Nocla

La alcaldesa comprueba las obras de prolongación del colector en la barriada La Nocla - AYTO.DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha visitado las obras de prolongación del colector de aguas pluviales en la barriada La Nocla para comprobar el desarrollo de esta actuación, que cuenta con una inversión de 262.254 euros.

El proyecto, que se desarrolla a través de la delegación de Hábitat Urbano del Ayuntamiento, tiene como objetivo mejorar la conducción de las aguas pluviales que actualmente discurren a cielo abierto, canalizándolas hasta su desembocadura en el río Guadaíra, explica el Consistorio en un comunicado.

Ana Isabel Jiménez ha destacado que con esta actuación se sigue avanzando en la mejora de los servicios y las infraestructuras de nuestros barrios, "apostando por soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

Por su parte, el delegado municipal de Hábitat Urbano, David Delgado, ha explicado que "la correcta canalización de las aguas pluviales es fundamental para seguir avanzando en una gestión más adecuada de las infraestructuras hidráulicas, con actuaciones planificadas que permitan dar respuesta a las necesidades de cada zona de la ciudad".

La intervención se está realizando en la fachada trasera de varias viviendas de la calle Lavanda, de la barriada La Nocla, y responde a las prioridades municipales en materia de infraestructuras urbanas y gestión de las aguas pluviales.