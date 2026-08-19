Avanzan las obras en Alcalá (Sevilla) para poner fin a los cortes de luz en las zonas de Beca, Rabesa y el centro

El delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, en una reunión con los responsables de Endesa. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha confirmado que las obras de mejora de la línea eléctrica de las zonas de Beca, Rabesa y el centro avanzan "a buen ritmo", con el objetivo de poner fin a los "continuos" cortes en el suministro de Endesa.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos en curso han acotado el carril derecho de la travesía A-392 en la Avenida Antonio Mairena, situada en el segmento entre la calle Sargento Vasallo y la Rotonda de Beca, de manera que se ha establecido señalización luminosa para el paso regulado de vehículos en ambos sentidos.

De esta manera, el plan de intervención que ha propuesto el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, ha contemplado "varias actuaciones" en el casco urbano y en los polígonos industriales, por parte de Endesa, con el objetivo de lograr una "mejora integral" del servicio. Asimismo, otras zonas objeto de intervención serán Pinares de Oromana y la barriada de San Rafael.

Al hilo, el delegado ha valorado la respuesta de la empresa eléctrica para "dar solución" a la problemática, así como la planificación de las obras de mejoras solicitadas desde el Ayuntamiento, con las que "evitarán situaciones similares".