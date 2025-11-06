Avanzan las obras de ampliación de la Jefatura de Policía Local de Alcalá (Sevilla), con una inversión de 1,3 millones

Avanzan las obras de ampliación de la Jefatura de Policía Local de Alcalá (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

Las obras de ampliación y modernización de la Jefatura de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra "avanzan a buen ritmo", con casi el 20 % de la intervención ejecutada y una inversión total de 1,3 millones de euros, según ha informado el Ayuntamiento. La actuación permitirá dotar a las instalaciones de nuevas dependencias, mejores accesos y ampliación de almacenes y depósitos, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficaz a la ciudadanía y un espacio de trabajo adaptado a las necesidades de los agentes.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha visitado las obras acompañada por los delegados municipales de Gobernación, Pedro Gracia, y de Hábitat Urbano, David Delgado, junto al jefe de la Policía Local, el arquitecto responsable y la empresa constructora.

Jiménez ha destacado que "los agentes dispondrán ahora de nuevos espacios y una mayor comodidad, lo que redundará en una atención más eficaz a las demandas ciudadanas", subrayando la apuesta del Gobierno local "por unos servicios públicos de calidad y por la seguridad de todos los vecinos".

La intervención contempla la construcción de nuevas dependencias en planta baja y primera, con una ampliación de 71,13 m* y 134,60 m* respectivamente. Entre los nuevos espacios figuran el armero, centro de gestión y vigilancia de emergencias, oficina de atención al ciudadano, sala de transmisiones, vestuarios femeninos, sala de formación y área Viogen, además de la reforma integral de la fachada, accesos principales y almacenes. También se instalarán pérgolas en los aparcamientos para los vehículos policiales.

Actualmente, se han completado las cimentaciones de las marquesinas exteriores y se ejecutan los trabajos de jardinería e instalaciones, con un avance del 70 % en estas zonas. En el interior, se han finalizado las demoliciones y carpinterías, y se desarrollan los trabajos de albañilería e instalaciones interiores.

La regidora ha recordado que la Policía Local se encuentra en un proceso de mejora de medios y ampliación de plantilla, con la incorporación reciente de nueve agentes en formación, a los que se sumarán nuevas incorporaciones en los próximos meses. Además, el cuerpo ha renovado su parque móvil con tres vehículos Seat Ateca equipados con tecnología avanzada, una furgoneta de nueve plazas para eventos y control del tráfico, y un dron destinado a labores de vigilancia y búsqueda.

"Cada inversión en seguridad repercute directamente en la calidad de vida y la tranquilidad de los vecinos de Alcalá", ha concluido Jiménez, destacando que el proyecto de ampliación consolida la modernización de los servicios públicos en el municipio.