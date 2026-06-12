Avanzan las obras de la calle Rubén Darío en Sevilla, que incorporan nuevos árboles y plazas de aparcamiento

Obras en la calle Rubén Darío de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha remarcado este viernes, 12 de junio, las obras de mejora del itinerario peatonal que el Ayuntamiento está ejecutando en la calle Rubén Darío, en el tramo comprendido entre Juan Díaz de Solís y Graham Bell.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la intervención cuenta con una inversión superior a los 80.000 euros. De forma previa y complementaria, Emasesa ha ejecutado las actuaciones necesarias para la renovación de las tuberías de abastecimiento.

Las obras contemplan la plantación de seis nuevos árboles y la creación de una nueva banda de aparcamientos de hormigón fratasado en una zona donde anteriormente no existían plazas de estacionamiento.

La actuación en la calle Rubén Darío se integra en el amplio proceso de renovación urbana. En contexto, a las obras ejecutadas por la Gerencia de Urbanismo en el paseo Vincent Van Gogh, la plaza Virgen de los Dolores y el entorno de la parroquia de San Joaquín, donde se han mejorado los itinerarios peatonales, plantado 11 nuevos árboles y renovado más de 1.500 metros cuadrados de pavimento, se ha sumado recientemente la construcción de un nuevo parque infantil inclusivo en la calle Graham Bell.