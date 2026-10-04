Avanzan las obras de emergencia de la CHG en los cauces de la provincia de Sevilla con una inversión de 4,4 millones

Visita de la CHG a los trabajos en el arroyo del Conejo de Los Palacios (Sevilla). - SUBDELEGACION DEL GOBIERNO

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, acompañada por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, y el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle Chacón, ha visitado las obras de emergencia que el organismo de cuenca ejecuta en el arroyo del Conejo para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas del pasado invierno.

Los trabajos forman parte de la segunda fase de las actuaciones de emergencia en los cauces de la provincia de Sevilla, que cuenta con una inversión adjudicada de 4.405.331,20 euros, que se suma a los 1.663.598,80 euros destinados a la primera fase. En conjunto, ambas fases suponen una inversión de 6.068.930 euros en actuaciones de emergencia en los cauces de la provincia de Sevilla, según la información facilitada por la CHG en una nota.

Esta fase comprende 17 ámbitos de actuación, principalmente en el sur de la provincia, la Campiña, la Sierra Sur, las Marismas y el Bajo Guadalquivir, y permitirá actuar sobre una longitud estimada de entre 80 y 120 kilómetros.

En el arroyo del Conejo y sus tributarios, las borrascas provocaron el desbordamiento del cauce y el anegamiento prolongado de terrenos colindantes. La actuación contempla el tratamiento de la vegetación exótica invasora que reduce su capacidad de desagüe sobre una superficie aproximada de 9.200 metros cuadrados, así como la retirada de residuos y la preservación de la vegetación autóctona de ribera.

Durante la visita, la presidenta de la CHG ha destacado que "el avance de estas obras permite recuperar la funcionalidad de los cauces afectados por las borrascas y, al mismo tiempo, reforzar su capacidad de respuesta ante futuros episodios de lluvias intensas". Gloria Martín ha subrayado además el esfuerzo que está realizando el organismo para actuar en los puntos de la provincia más afectados por el temporal, así como en el resto de provincias afectadas.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que, en estos momentos, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ejecutivo central tiene en ejecución actuaciones por valor de casi siete millones de euros que permitirán prevenir y actuar de manera más eficiente ante las inundaciones en la provincia.

Además, ha subrayado que estos trabajos mejoran el día a día de los agricultores que utilizan los caminos afectados por los desbordamientos". Las actuaciones en Sevilla forman parte de las obras de emergencia desplegadas por la CHG tras las siete borrascas que afectaron a la Demarcación entre enero y febrero.

Actualmente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desarrolla más de un centenar de actuaciones con una inversión global de 54 millones de euros desarrollados en unos 400 kilómetros de cauces, más de una treintena de presas y otras infraestructuras hidráulicas en las provincias afectadas.