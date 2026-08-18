Avanzan las obras de renovación del parque Jardines de Hércules de Bellavista en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, en una visita al Parque Jardines de Hércules de Bellavista. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla avanza en las obras de mejora del parque Jardines de Hércules, en el distrito Bellavista-La Palmera, una intervención destinada a renovar los caminos y el mobiliario urbano de la zona central del parque, en el tramo comprendido entre las calles Zeus y Selene.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación ha sido motivada por al avanzado estado de deterioro de los pavimentos, provocado por el movimiento de la subbase sobre la que se asientan los caminos, dado que una cata previa realizada en la zona ha confirmado la falta de homogeneidad del material de apoyo y la presencia de asentamientos diferenciales, compatibles con las grietas, hundimientos y socavones detectados en superficie.

De esta manera, las obras sustituirán por completo los caminos de solería, reconstruyendo el firme desde la base, y los caminos ejecutados con pavimento de árido por un nuevo pavimento de acerado, homogeneizando así todos los itinerarios peatonales del parque.

Asimismo, se han demolido los antiguos bancos corridos de obra, que se están sustituyendo por nuevos bancos corridos prefabricados de hormigón dotados de un sistema continuo de drenaje, conectado a la red de alcantarillado, para evitar la acumulación de agua procedente de los parterres colindantes.

Además, la actuación se ha completado con la renovación del sistema de riego del parque y la apertura de nuevos alcorques, que permitirán ampliar el arbolado y mejorar el mantenimiento de las zonas verdes.

En este sentido, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que con esta actuación devolverán a los vecinos de Jardines de Hércules unos caminos "seguros y accesibles", resolviendo un problema que arrastraba el parque desde hace años por el movimiento del terreno, a la vez que ha adelantado que en una segunda fase instalarán una nueva zona de juegos infantiles, para "seguir mejorando este espacio de referencia para las familias del distrito".

Esta segunda fase se enmarcará dentro de la estrategia municipal para ampliar, renovar y mejorar la red de parques infantiles de la ciudad, de manera que la administración local habrá incrementado en más de un diez por ciento la red municipal de parques infantiles con las 13 nuevas áreas de juego construidas durante este mandato y las 25 que se ejecutarán en los próximos meses. En total, serán 38 nuevos espacios infantiles que permitirán pasar de 364 a 402 áreas de juego en toda la ciudad.