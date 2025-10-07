Ayuda en Acción organiza un concierto benéfico en el Teatro Maestranza para jóvenes afectados por la Dana en Valencia

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Ayuda en Acción presenta el domingo 9 de noviembre en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el concierto solidario 'Notas de Oportunidad', una velada musical destinada a recaudar fondos para acompañar y apoyar a adolescentes que aún viven las consecuencias de la Dana.

Bajo la batuta del reconocido director Andrés Salado, una de las "figuras españolas con mayor proyección internacional", el concierto contará con la participación de la Sinfónica Juvenil de Costa Rica, "aclamada por su energía, talento y compromiso social", informa el Maestranza en una nota de prensa.

El repertorio combinará obras clásicas europeas con ritmos latinos, "generando un diálogo intercultural que promete emocionar al público y transmitir un mensaje de resiliencia, esperanza y unidad".

La iniciativa forma parte del programa de respuesta de Ayuda en Acción ante emergencias climáticas, centrado en el acompañamiento integral a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Con ella, se busca "visibilizar la situación actual de la juventud valenciana afectada por la Dana y garantizar el acceso a la educación, evitando que se convierta en una carga económica".

Asimismo, con el concierto se persigue "brindar apoyo socioemocional para superar las secuelas del desastre y fomentar la formación para el empleo como vía hacia un futuro digno". Como recuerda la ONG, "la reconstrucción no es solo de edificios, sino también emocional".

En este sentido, la campaña invita al público a participar y aportar su apoyo de distintas formas, bien asistiendo al concierto mediante la compra de entradas --en el Teatro de la Maestranza y a través de la plataforma de venta Ticketmaster--, difundiendo la iniciativa en redes sociales y entre familiares o amistades o con un donativo a través de la web de Ayuda en Acción.

Ayuda en Acción reafirma así su compromiso con la juventud y con la construcción de comunidades más resilientes, "demostrando que la música puede ser también una poderosa herramienta de transformación social".