El Ayuntamiento activa un plan especial de tráfico por la Carrera CEU 15K Sevilla Experience este domingo

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este viernes el plan especial de tráfico para la Carrera CEU 15K Sevilla Experience que se celebrará el domingo 2 de noviembre. Se prevé la participación de unos 3000 corredores.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, La carrera tiene su salida y meta en la Av. de la Borbolla, a la altura de su número 32, y tiene previsto discurrir por Av. Manuel Siurot, Francisco Murillo, Av. de la Palmera, Paseo de las Delicias, Paseo de Colón, Reyes Católicos, Marqués de Paradas, Alfonso XII, Plaza del Duque de la Victoria, Trajano, Alameda de Hércules, Calatrava, Vib Arragel, Resolana, Parlamento de Andalucía, Muñoz León, Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora, Recaredo, Av. Menéndez Pelayo, Plaza Don Juan de Austria, Carlos V, Enramadilla, Avión Cuatro Vientos, Diego Martínez Barrios, Glorieta Ingenieros Industriales, José Saramago, Glorieta Víctimas del Terrorismo, Nuestra Sra. de las Mercedes, Felipe II y meta en Av. de la Borbolla.

En este sentido, el plan especial de tráfico prevé el corte al tráfico de forma total en la Av. de la Borbolla, sentido Manuel Siurot, en el tramo comprendido entre calle Brasil y Av. Felipe II, desde las 5,00 horas hasta las 14,00 horas del domingo día 2 de noviembre con objeto de montar línea de salida y meta.

Para una correcta organización de la prueba, la organización ha solicitado la reserva de la zona destinada a aparcamiento público en el viario situado en diversos puntos de la ciudad. Por un lado, la Avenida de la Borbolla, tramo comprendido entre el cruce con la Avenida Felipe II y el cruce con la calle Brasil y la Avenida de Portugal y Doctor Pedro de Castro, desde las 00,00 horas del sábado 1 de noviembre hasta las 18,00 horas del domingo día 2 de noviembre.

También en el Paseo de Las Delicias, tramo comprendido entre Avenida María Auxiliadora con Glorieta Marineros y calle Chile, desde las 01,00 horas hasta las 12,00 horas del domingo 2 de noviembre. En la Plaza del Duque de la Victoria, zona carga y descarga y aparcamiento de motos, desde las 01,00 horas hasta las 12,00 horas del domingo día 2 de noviembre. Asimismo, en la Calle Calatrava, tramo entre calle Vib Arragel y Alameda de Hércules, desde las 01,00 horas hasta las 12,00 horas del domingo día 2 de noviembre.

Se une la Calle Vib Arragel, tramo comprendido entre calle Calatrava y la calle Resolana, desde las 01,00 horas hasta las 12,00 horas del domingo día 2 de noviembre. Y en la Calle José Saramago, desde las 01,00 horas hasta las 12.00 horas del domingo día 2 de noviembre.

Además, el Hospital Virgen Macarena quedará afectado el acceso por la parte sur del Hospital, no se podrá acceder por San Juan de Ribera, debido a las obras de ampliación de la línea de Metro. No quedarán afectados los accesos por Doctor Marañón, pudiendo acceder por Don Fadrique, Doctor Leal Castaño o por José Díaz.

También en el Hospital Virgen del Rocío. Se podrá acceder desde la zona del Polígono Sur o desde Carretera Su Eminencia. Y en el Hospital de la Cruz Roja de Capuchinos. Sólo se podrá acceder por Avenida de la Cruz Roja. Se une el Parque Central de Bomberos que quedará afectado el acceso y salida por Puerta de la Carne, no quedando limitado los accesos por la Avenida José Mª Moreno Galván, Avenida Eduardo Dato, Demetrio de los Ríos y Juan de Mata Carriazo.

Los usuarios del aparcamiento de Cano y Cueto podrán hacer uso del mismo una vez que se incorporen a Menéndez Pelayo desde Santa María la Blanca. Los usuarios del aparcamiento de Paseo de Colón sólo podrán salir y entrar por la salida sentido San Telmo quedando inutilizada la entrada y salida cercana a la Plaza de Toros.

Respecto al servicio de TUSSAM, al encontrarse todo el recorrido restringido para la carrera, la afectación será general sobre el recorrido y cambio de paradas de la red de las líneas, quedando anuladas las paradas de las mismas en el recorrido. Los usuarios del transporte público deberán consultar en la web www.tussam.es, en la app de TUSSAM o en sus redes sociales oficiales donde se irá informando puntualmente de los cambios que afecten a lo largo de la mañana a las líneas de la red de transporte público.

Por su parte, el Metrocentro se verá afectado desde las 09:00 horas hasta las 10:15 horas, en las que se deberá de proceder al corte del mismo por el discurrir de la carrera.