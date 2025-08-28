El Ayuntamiento afea a PSOE su crítica a la gestión de la investigación en el Tamarguillo: "Busca rédito político"

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que continúa trabajando para esclarecer la situación registrada en el Parque del Tamarguillo, donde en los últimos días se ha producido la muerte de una veintena de aves acuáticas. Al respecto, ha defendido la "rigurosidad" que se está llevando a cabo sobre la investigación, acusando a la oposición de "buscar rédito político" a través de sus críticas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, desde el primer momento, se, ha activado un protocolo de seguimiento que incluye la recogida de ejemplares, el análisis de las aguas y la realización de necropsias para determinar con rigor las causas.

Además, ha explicado que el cierre del parque tiene carácter "exclusivamente preventivo" y se mantendrá hasta contar con plenas garantías de seguridad para la ciudadanía y la fauna. Por ello, la Administración local ha señalado que informará de los resultados de las investigaciones "a medida que estén disponibles".

Por otro lado, el Gobierno municipal ha recalcado que "todas las actuaciones se están llevando a cabo con criterios técnicos y científicos y con total transparencia". De hecho, ha explicado que se ha contactado con los grupos municipales para explicar la situación, "demostrando la voluntad de mantener a la oposición al tanto de cada paso que se da".

La delegada responsable del Área de Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, Evelia Rincón, ha destacado el "rigor, agilidad y profesionalidad" de la actuación del Consistorio y ha lamentado que "el PSOE intente utilizar un asunto tan sensible como la muerte de fauna en un parque para generar alarma y sembrar dudas sobre el trabajo de los técnicos municipales".

"Resulta irresponsable que, en lugar de apoyar la investigación con rigor y prudencia, busquen rédito político a costa de la tranquilidad de los vecinos", ha añadido.

Rincón ha subrayado que el cierre preventivo del parque "no busca ocultar nada, sino proteger tanto a la ciudadanía como a la fauna mientras se investigan los hechos". Además, ha remarcado que "el PSOE lo sabe, y aun así prefiere lanzar acusaciones infundadas en lugar de actuar con responsabilidad".

Finalmente, la delegada ha concluido pidiendo a los socialistas "que respeten el trabajo de los profesionales municipales y de los expertos implicados en la investigación". "Sevilla necesita unidad, rigor y soluciones, no ataques partidistas ni declaraciones que sólo generan inquietud", ha añadido.