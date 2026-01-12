El Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) decreta tres días de luto oficial tras la repentina muerte de un menor de 13 años

Archivo - Imagen de la fachada del ayuntamiento de Aguadulce. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

AGUADULCE (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) ha decretado tres días de luto oficial tras el fallecimiento de un menor de 13 años, vecino de la localidad, este lunes.

El joven ha fallecido de manera repentina esta madrugada sin que por el momento hayan trascendido más detalles de las posibles causas, según ha indicado el equipo al que pertenecía, el CD Peloteros, en un mensaje en redes sociales.

El Consistorio ha mostrado sus condolencias y ha indicado, en un mensaje en redes sociales, que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y se suspenderán todas las actividades deportivas de la localidad.

"El Ayuntamiento de Aguadulce reitera su consternación por este triste suceso y nos unimos al dolor que embarga a nuestro pueblo", ha señalado en redes sociales.