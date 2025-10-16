El Ayuntamiento y Aira lanzan una campaña para fomentar la implicación ciudadana en la limpieza de Alcalá (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y la empresa municipal Aira Gestión Ambiental han puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización bajo el lema 'Está en tus manos. Alcalá te cuida, cuida Alcalá', con el objetivo de promover la colaboración ciudadana en el mantenimiento y la limpieza de la ciudad.

Según una nota emitida de forma conjunta por la empresa y el Consistorio, el spot pone en valor el trabajo diario del personal de limpieza y mantenimiento urbano, mostrando las manos que cuidan, crean y protegen los espacios públicos de Alcalá. A través de imágenes que destacan la belleza de la ciudad, el vídeo enmarca que el entorno urbano es el resultado de un esfuerzo compartido.

En su versión corta, la pieza audiovisual resume las acciones cotidianas que contribuyen al buen estado del municipio, como cerrar la tapa del contenedor, depositar correctamente los residuos, recoger los excrementos de las mascotas o mantener limpios los espacios comunes.

Desde Aira Gestión Ambiental han indicado que el vídeo se pondrá a disposición de asociaciones vecinales, entidades sociales, centros educativos y medios de comunicación, con el fin de difundir un mensaje esencial: "Alcalá solo avanza si la cuidamos entre todos".

La campaña apela asimismo a la responsabilidad individual y colectiva, enmarcando que la inversión pública solo resulta realmente eficaz cuando existe colaboración ciudadana. "Nuestros equipos trabajan cada día para mantener la ciudad limpia, pero el verdadero cambio llega cuando todos ponemos de nuestra parte", han destacado desde la empresa pública.

El vídeo se difundirá a través de las redes sociales del Ayuntamiento y de Aira, así como en medios locales y espacios públicos. Asimismo, el Consistorio ha especificado que forma parte del conjunto de acciones de sensibilización que la empresa municipal desarrolla de manera permanente para fomentar comportamientos cívicos y sostenibles.