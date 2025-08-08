El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre el plazo de solicitud para la concesión de dos establecimientos

Infografía de la Casa de la Juventud en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado que mantiene abierto el plazo para la concesión del Kiosko-bar y cafetería de la Casa de la Juventud para su explotación. Así, el plazo de solicitudes estará abierto hasta el 12 de septiembre y se realizarán en formato 'online' en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según ha explicado la delegada de Juventud, Paula Fuster.

En una nota emitida por el Consistorio, ha detallado que los locales destinados a kiosko-bar y cafetería se encuentran ubicados en la terraza y planta principal, concretamente, de la Casa de la Juventud en la calle Madueño de los Aires.

Para llevar a cabo las ofertas dentro del plazo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, Fuster ha apuntado que es recomendable que los licitadores visiten la Casa de la Juventud, con previa petición de cita con el profesional de referencia del centro, con el objetivo de "conocer las peculiaridades de funcionamiento de los servicios de kiosko-bar y cafetería de dicho edificio".

Asimismo, para diseñar el proyecto de funcionamiento de los servicios es "necesario" conocer las variables de kiosko-bar y cafetería como el número de trabajadores, horario de servicio, productos más demandados, entre otros. De esta forma, la renuncia a la realización de esta visita no podrá ser motivo de exclusión en el procedimiento de licitación, ha explicado el Ayuntamiento.

La institución alcalareña ha aportado las instalaciones y aparatos, maquinaria o mobiliario de los que dispone en la actualidad y que "son de su propiedad". De esta forma, el Ayuntamiento "sólo aportará los locales", provisto de lo siguiente, según se ha recogido en el pliego de condiciones.

Por otro lado, ha indicado que el Kiosko-bar se trata un establecimiento de hostelería sin música, que posee zona de cocina y barra con aforo máximo de cuatro personas y una superficie construida de 31,50 metros cuadrados. Este está ubicado en la planta principal con una superficie construida de 66,41 metros cuadrados y una superficie útil de 63,40 metros cuadrados. Además, la ocupación máxima establecida en el interior del local es de 44 personas.

Por último, el Consistorio ha explicado que el plazo máximo de la concesión es un contrato con duración de dos años, prorrogable por uno más uno adicional, pudiendo alcanzar hasta un máximo de cuatro años en total. Una vez transcurridos los dos primeros años, el contrato se prorrogará anualmente mediante acuerdo expreso, salvo que la empresa o persona concesionaria comunique formalmente al órgano de contratación, con al menos cinco meses de antelación al vencimiento anual, su voluntad de no prorrogarlo.