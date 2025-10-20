El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) convoca siete plazas de funcionarios administrativos por oposición

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha convocado siete plazas de funcionarios administrativos por oposición en turno libre. Tras publicarse en el BOE de 18 de octubre la resolución referente a la convocatoria para proveer dichas plazas, se abre el plazo de presentación de solicitudes desde el 20 de octubre hasta el 14 de noviembre de este 2025.

En una nota de prensa del Consistorio, la delegada municipal de Recursos Humanos, Teresa García Cruz, ha remarcado que con esta convocatoria se trata de "reforzar las distintas áreas del Ayuntamiento y garantizar una Administración más eficiente y cercana a la ciudadanía".

El Ayuntamiento está aprobando, desde el Departamento de Recursos Humanos, la convocatoria de plazas libres en distintos departamentos, la creación de bolsas de trabajo, y la proyección laboral de los trabajadores municipales.

En cuanto a estas plazas de funcionarios administrativos la convocatoria, bases e inscripciones están disponibles para las personas interesadas en la plataforma 'alcalaguadaira.convoca.online'.