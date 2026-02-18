El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) impulsa una nueva edición del programa 'Vives Emplea Saludable'

Nueva edición del programa gratuito de mejora de la empleabilidad 'Vives Emplea Saludable', del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) comienza nueva edición del programa gratuito de mejora de la empleabilidad 'Vives Emplea Saludable', iniciativa que ronda entre el 45% y el 65% de inserción laboral, "no sólo facilitando la mejora de las competencias profesionales de los participantes, sino su autoconfianza y capacidades personales".

Este interés sobre las actitudes personales le otorga el sobrenombre de 'Saludable' a un programa que cumple en Alcalá su 18º edición y se desarrollará hasta el mes de mayo. La delegada de Empleo, Paula Fuster ha dado la bienvenida a los participantes de esta nueva edición, y ha expresado en una nota de prensa su agradecimiento a la Fundación Acción contra el Hambre que pone en marcha esta iniciativa con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Ha continuado diciendo que para el Ayuntamiento de Alcalá, "sois sin duda un socio excelente, un aliado, un compañero en la batalla contra el paro que es una de las principales preocupaciones, sino la principal que tenemos como Equipo de Gobierno". "Son diez proyectos distintos los desarrollados y por eso sabemos lo que hablamos y la efectividad que tiene este programa", ha concluido Fuster.

'Vives Emplea Saludable' está dirigido a personas desempleadas de todas las edades, aunque ha beneficiado especialmente a personas en desempleo de larga duración, mayores de 45 años y, mujeres en el 74% de los casos. Está desarrollado por el Ayuntamiento alcalareño y la Fundación Acción contra el Hambre con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Este programa se desarrolla en Alcalá desde el año 2017 y en sus 17 ediciones anteriores han participado 450 personas con altos índices de éxito de inserción laboral, más el componente del retorno a la formación para la obtención de mejores puestos de trabajo.

En este sentido, Paula Fuster ha recalcado el compromiso del Ayuntamiento con el apoyo para la creación de empleo y el desarrollo de estos programas que demuestran su utilidad para las personas desempleadas.

En este sentido, ha señalado que "aprender desde nuevas tecnologías, a técnicas de hablar en público, o trabajar en equipo son aspectos muy importantes a la hora de la selección de recursos humanos, pero también el autoconocimiento de las propias fortalezas, la confianza y empoderamiento son cuestiones a valorar por las empresas que este programa ayuda a desarrollar", así que ha animado a los desempleados a aprovechar el programa y su contenido, y confiar en los profesionales de este proyecto de amplia experiencia".

Finalmente, Fuster ha insistido en que "para el desarrollo de una sociedad es imprescindible el empleo, por cuestiones económicas, familiares, social y emocional. Por ello trabajamos para que nadie se quede atrás, apoyando a los más vulnerables y luchando contra el desempleo femenino para romper la brecha de género en el mundo laboral".