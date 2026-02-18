El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) inicia las obras de iluminación del Parque de Oromana

Imagen de la delegada del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Luisa Campos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha iniciado las obras para dotar de iluminación el camino principal del Parque de Oromana, el que transcurre desde el acceso por la Avenida Tren de los Panaderos hasta la Casa del Guarda.

Según ha argumentado el Consistorio en una nota, en la actualidad, este recorrido carece de iluminación en gran parte de su trazado, lo que limita su uso en horario nocturno para las personas que acuden a pasear o practicar deporte cuando cae el sol.

Según la delegada Luisa Campos, con esta actuación se dará respuesta a "una demanda histórica" de la ciudadanía y se abren más opciones para el disfrute del camino principal del Monumento Natural alcalareño.

La intervención consiste en la instalación de un sistema de iluminación LED eficiente, de bajo consumo y respetuoso con el entorno natural. Se ha diseñado en tres tramos, el primero va desde la Avenida Tren de los Panaderos hasta el puente de San Juan, un segmento en el que se instalarán báculos de cinco metros de altitud dotados con luminarias LED.

En el propio puente de San Juan se instalarán tiras LED en la baranda, para reforzar la seguridad del paso peatonal. Desde la salida del puente peatonal hasta la Casa del Guarda se colocarán balizas bajas que emitirán una luz suave para iluminar el camino de albero.

Luisa Campos ha informado que la actuación "tiene un presupuesto de 199.000 euros y un plazo de ejecución máximo de cinco meses. La intervención cuenta con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y y de la Consejería de Sostenibiidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Con esta intervención, el Ayuntamiento mejora la seguridad y la accesibilidad del parque en horario nocturno, al tiempo que refuerza su compromiso con una ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.