El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) invierte casi 100.000 euros en colegios públicos para el próximo curso

Imagen de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, acompañada del delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, y del delegado de Educación, Pablo Chain, visitando el CEIP Pedro Gutiérrez. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de las delegaciones de Educación y Hábitat Urbano, desarrolla el plan de reformas, mejoras y mantenimiento de la red de colegios públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP), para el nuevo curso escolar 2026-2027.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, acompañada del delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, y del delegado de Educación, Pablo Chain, ha visitado el CEIP Pedro Gutiérrez en el que el Ayuntamiento ha intervenido en diversas obras en cubiertas, pavimentos y revestimientos de las aulas de Infantil, además de la rehabilitación de la torre del patio y de distintos muros, con una inversión superior a los 98.000 euros, según ha informado el Consistorio en una nota.

Entre las principales actuaciones realizadas, además de las que se ejecutan en el CEIP Pedro Gutiérrez, destaca la la instalación de 37 equipos de aire acondicionado en los CEIP Blas Infante, Oromana, San Mateo, Poeta Rafael Alberti y Puerta de Alcalá, con una inversión cercana a los 15.000 euros, y que permitirá mejorar las condiciones de confort de las aulas.

Por su parte, en el CEIP Manuel Alonso se ejecuta la colocación de césped artificial en el patio de Primaria, así como la reparación de muro exterior, con una inversión superior a los 34.000 euros.

Dentro de las actuaciones vinculadas a la mejora de las instalaciones educativas, también se ha realizado la adaptación y cesión de una nave industrial en el Polígono Cristalería para la realización de las prácticas correspondientes a los módulos formativos del IES Hienipa, con una inversión de más de 48.000 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento ha detallado que durante estos meses estivales se ha llevado a cabo un amplio programa de actuaciones que incluye trabajos de limpieza, pintura, mantenimiento, desinsectación y fumigación, reparación y rehabilitación en la totalidad de centros educativos de la ciudad.

A estas intervenciones principales se suma un amplio programa de trabajos menores de mantenimiento y reparación desarrollado en los colegios alcalareños; actuaciones que han permitido atender necesidades relacionadas con cubiertas, fachadas, carpinterías, cerramientos, redes de saneamiento y abastecimiento, patios, elementos de protección, filtraciones, limpieza, mantenimiento de espacios exteriores, o la limpieza extraordinaria de los comedores, entre otras.

De esta forma, alumnado y comunidad educativa de Alcalá comenzarán el nuevo curso en unas instalaciones más adecuadas y seguras. Las clases comenzarán el 10 de septiembre para el alumnado de Infantil y Primaria y el 15 de septiembre para los estudiantes de ESO y Bachillerato.