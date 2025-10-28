El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ofrece el Centro de Día Luis Velázquez Peña para vacunar sin cita previa

La delegada de Salud Pública de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Lidia Ballesteros, divulgando la vacunación entre la población mayor de 65 años. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Salud Pública, ha ofrecido a su población el Centro de Día Luis Velázquez Peña para que cualquier persona pueda vacunarse de la gripe y la Covid-19 sin cita previa durante el próximo lunes, 3 de noviembre de 11,00 a 13,30 horas.

Según ha comunicado el Consistorio en una nota, la delegada municipal de Salud Pública, Lidia Ballesteros, junto a la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, y la enfermera comunitaria del centro de salud Don Paulino García Donas, Carmen López, han mantenido una reunión con un grupo de personas mayores usuarias del Centro de Día Luis Velázquez Peña para "concienciar sobre los beneficios de las vacunas y alentarles para que sirvan de altavoz hacia la población de mayor edad".

Por su parte, Ballesteros ha explicado que, desde la perspectiva de la salud pública, las vacunas, como medida preventiva, han demostrado tener "un gran efecto en la reducción de la mortalidad de la población", en especial para "la población mayor o con determinadas situaciones de riesgo", motivo por el que la Administración se coordina con las autoridades sanitarias "para facilitar las vacunaciones sin cita previa".

En contexto, el Consistorio ha indicado que esta iniciativa se une a los servicios de enfermería de los distintos centros de salud que están desarrollando las vacunaciones escalonadas de las personas mayores de 80 años, personal de centros educativos, centros sanitarios y residencias, a los que también se han adscrito los menores (mayores de seis meses), adolescentes y adultos con patologías y situaciones de riesgo, así como a los mayores de entre 60 y 80 años.

Al hilo, los centros de salud también están iniciando sus jornadas de vacunaciones sin cita previa. Los primeros serán el centro de salud Don Paulino García Donas este viernes, 31 de octubre, de 8,00 a 10,30 horas y el Centro de Salud de las Beatas el próximo 5 de noviembre de 10,30 a 19,30 horas.