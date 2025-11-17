Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) anuncia que el Camino de Benarosa queda transitable y seguro tras la borrasca Claudia

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad ha confirmado que el Camino de Benarosa, en la margen izquierda del Guadaíra, entre el Molino de Oromana y el mirador Francisco Barranco, se encuentra completamente transitable y en condiciones de seguridad para su uso.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la delegada del área, Luisa Campos, ha aclarado que lo que se ha interpretado como nuevos "desprendimientos" corresponde en realidad a material empleado en el propio proyecto de consolidación del talud, por lo que "el sendero se ha recuperado por completo, es sólido y permite su uso sin riesgo alguno".

Un informe técnico de la empresa responsable de la reconstrucción respalda esta explicación, precisando que los elementos observados en la zona son pequeños fragmentos de albero ubicados en la parte inferior del talud, ya dentro del cauce, y no materiales desprendidos de la estructura consolidada. Según Campos, se trata de relleno provisional habitual entre bloques de escollera, utilizado para facilitar el acceso durante la obra.

Tras el paso de la borrasca Claudia -durante la cual los parques permanecieron cerrados por prevención-, los servicios municipales han culminado además las tareas de limpieza de paseos, saneado de ramales y revisión de seguridad en los parques urbanos y de ribera, con el fin de garantizar el correcto estado de todos los espacios naturales de Alcalá de Guadaíra.