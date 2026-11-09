El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) anuncia un Plan Director de arbolado para mejorar la gestión y conservación

Los delegados de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad y de Cultura, Luisa Campos y Cristopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha comenzado la elaboración de su Plan Director del Arbolado para mejorar la gestión y la conservación del arbolado de la ciudad.

El Plan permitirá definir nuevas plantaciones, mejorar las existentes, seleccionar especies más adecuadas para cada espacio y establecer criterios de mantenimiento y conservación. También incluirá herramientas para evaluar los riesgos del arbolado y protocolos para actuar ante incidencias o situaciones meteorológicas adversas.

Para ello, se prestará especial atención a cuestiones como la conservación de los pinos de Oromana y la gestión de las palmeras frente al picudo rojo, priorizando alternativas de control biológico y soluciones más respetuosas con el medioambiente.

Además, este trabajo estará vinculado a los objetivos municipales de adaptación al cambio climático, aumento de las sombras y mejora de las zonas verdes, ya que como ha manifestado, la delegada, "el arbolado contribuye a mejorar la calidad del aire, retener agua de lluvia, reducir el calor y hacer de Alcalá una ciudad más saludable y habitable".

En este sentido, la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha explicado que se trata de una herramienta "necesaria para conocer con precisión el estado de los árboles, identificar sus necesidades y planificar cómo debe ser el cuidado a corto, medio y largo plazo".

Asimismo, ha señalado que "el documento que estamos preparando contempla el análisis de aproximadamente 90.000 ejemplares de titularidad y gestión municipal". "Esto incluye el arbolado de nuestras calles, parques y jardines, colegios públicos, edificios municipales, cementerio y, por supuesto, el del Monumento Natural Riberas del Guadaíra", ha añadido.

REFUERZO EN LA GESTIÓN VERDE

La elaboración de este Plan Director viene a reforzar el trabajo en materia de arbolado y zonas verdes, donde en el marco del plan Alcalá + Verde ya se han plantado y repuesto 4.300 árboles.

Con esta nueva herramienta se dará "un paso más" en esa línea de trabajo, ya que permitirá disponer de un diagnóstico detallado de la situación del arbolado municipal, conocer sus necesidades y establecer las directrices técnicas que orienten su cuidado y conservación en los próximos años, asentando las bases para avanzar hacia una Alcalá más sostenible, verde y habitable.

El Plan ha contempla un proceso participativo para escuchar propuestas, analizar necesidades y compartir las decisiones que marcarán el futuro del patrimonio arbóreo alcalareño, para el que la planificación prevista ha establecido un plazo de nueve meses desde la formalización del contrato para elaborar el documento definitivo, con sus correspondientes estudios, inventario digitalizado, plan de evaluación de riesgos y programa de plantaciones.

Se dividirá en dos fases, la primera de ellas finalizará a los 5 meses desde la fecha de formalización del contrato del contrato. En ella, se ejecutarán los trabajos de análisis y diagnóstico. En la segunda de las fases, que finalizará a los 7 meses, se realizarán los trabajos de elaboración de la planificación.

Desde la Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad se trabaja para que Alcalá cuente en 2027 con una estrategia rigurosa, adaptada a nuestra realidad y basada en criterios técnicos.