El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla), el Consejo de Hermandades y el Arciprestazgo acuerdan suspender la Semana Santa

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 Mar. (EUROPA PRESS) -



La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, el Arcipreste de Alcalá, Rafael Calderón, y el presidente del Consejo General de Hermandades, Antonio Rivas, han mantenido una reunión este sábado en la que han acordado la suspensión de los desfiles procesionales en la vía pública de la Semana Santa 2020 en Alcalá de Guadaíra debido a la situación generada por la propagación del virus Covid-19, una decisión que se ha adoptado "de forma colegiada y corresponsable".



Según ha informado el Consistorio, en la reunión se han analizado las decisiones tomadas hasta ahora por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alcalá frente a la pandemia del Coronavirus y en las que se incluyen la declaración del Estado de Alarma, con el objetivo de frenar el avance de los casos de la enfermedad, según las indicaciones de las autoridades sanitarias.



La evolución de la situación ha hecho que en los últimos días y horas se hayan intensificado las medidas y el alcance de las mismas. De igual modo, todas las autoridades inciden en la importancia de limitar al máximo los desplazamientos de las personas y la concentración de las mismas y la principal recomendación es que todos los ciudadanos permanezcan en sus casas el mayor tiempo posible.



Las medidas supondrán la paralización de gran parte de las actividades habituales durante dos semanas, pero las advertencias de las autoridades indican igualmente que es probable que las medidas se mantengan tras este periodo, ya que se prevé que la enfermedad no remita hasta pasado más tiempo. Todo hace indicar que las medidas sanitarias de prevención se extenderán más allá de momento de la celebración de la Semana Santa.



Así, en coherencia con todo ello y con las indicaciones de las autoridades sanitarias es deber de las administraciones locales, de las entidades sociales y de los ciudadanos colaborar con todas sus posibilidades y en particular evitar las concentraciones y la presencia de personas en la calle. Por ello y, para acabar con la incertidumbre actual sobre la Semana Santa de 2020 en Alcalá, las entidades implicadas han acordado la suspensión de los desfiles procesionales en la calle por motivos de salud pública. Esta medida coincide también con el sentir de las autoridades religiosas, que a través de la Conferencia Episcopal han manifestado su voluntad de suprimir las procesiones para contener la propagación del virus.



Existe un amplio consenso en la sociedad en general y en las hermandades en particular de la necesidad de acometer medidas excepcionales y de adoptar hábitos distintos para paliar la situación actual respecto a la enfermedad. De hecho, son muchas ya las ciudades, entre ellas Sevilla, que han adoptado esta misma medida de suspensión de las salidas procesionales.



De igual modo, el Consejo de Hermandades ha suspendido el resto de sus actividades, entre las que figuran el Pregón de la Semana Santa y el Vía Crucis de las Hermandades. Así mismo, en en los últimos días son muchas las hermandades que han dejado de celebrar cultos y actividades y que han anunciado la suspensión de los que estaban previstos en los próximos días. Los implicados en esta decisión lamentan las consecuencias que la misma tiene en el ámbito religioso, emocional y económico para muchas personas, pero entienden que estamos ante "una situación excepcional en la que está en juego la salud pública y el interés general".