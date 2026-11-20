La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, presentando el proyecto de empleabilidad RELANZA-T. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha reivindicado el compromiso municipal con el empleo, "no sólo con la formación técnica profesional gratuita para personas desempleadas de la ciudad", sino también con el aprendizaje de técnicas y herramientas para mejorar las competencias transversales y personales de cara a la inserción laboral. De ahí que el proyecto de empleabilidad Relanza-T, desarrolle el ciclo de cuatro Jornadas de Activación para el Empleo dirigidas principalmente a las personas participantes en sus itinerarios formativos.

"Desde el Ayuntamiento creemos que la clave para el empleo es la creación de un ecosistema positivo y favorable para el mismo. Por eso este proyecto cuenta con actores involucrados en el empleo, desde la administración, al personal técnico de las empresas formadoras, y especialistas en recursos humanos, porque es importante conocer qué buscan las empresas cuando incorporan talento, dónde se encuentran las oportunidades, para qué perfiles existen y qué aprendizajes pueden extraerse de casos de éxito", ha afirmado la primera edil en una nota.

La alcaldesa se ha dirigido así a más de un centenar de personas que han participado este viernes en la conferencia y talleres prácticos centrados en la marca personal, el talento, las oportunidades y los procesos de selección de empleo celebrados en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

Junto a la delegada de Empleo, Paula Fuster ha incidido en que el proyecto de empleabilidad Relanza-T impulsado por el Ayuntamiento beneficia a 800 personas con más de 60 itinerarios en profesiones de alta demanda laboral en sus distintas convocatorias y cuenta con una financiación aproximada de 5,7 millones de euros, procedentes del Ministerio de Política Territorial, cofinanciados en un 85 % por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Las jornadas están concebidas como espacios de encuentro, aprendizaje y participación en los que se abordan diferentes dimensiones de la empleabilidad. Además de trabajar competencias profesionales, se presta atención a aspectos personales y emocionales que pueden influir en el acceso al empleo, como la motivación, la confianza, la resiliencia, el autoconocimiento y la capacidad para superar dificultades.

Según ha explicado el Consistorio, la iniciativa también busca "fomentar la colaboración entre las personas participantes, las empresas formadoras y las entidades colaboradoras del proyecto, acercándoles nuevas herramientas y recursos que favorezcan su desarrollo profesional y sus oportunidades de inserción laboral".

En esta segunda jornada se han abordado especialmente los recursos para mejorar la presentación de candidaturas y afrontar los procesos de selección con talleres para trabajar esas habilidades desde un enfoque práctico.

Hace un mes se celebraba la primera jornada que versó sobre la motivación y bienestar, y y ya están programadas las siguientes: la tercera jornada abordará la 'Gestión emocional, resiliencia y autocuidado' y se desarrollará el 19 de febrero, y la cuarta y última el 12 de marzo, centrándose en el 'Empleo, networking y contacto con empresas'.