El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) impulsa la conferencia de Rosa Rodríguez del Tronco 'La vida que queremos habitar'

Imagen de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto a Rosa Rodríguez del Tronco. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo 'Conversaciones de Vida. Elige ser feliz' sigue con testimonios y experiencias que invitan a todos los asistentes a reflexionar y a seguir creciendo. En la tarde de este pasado jueves, la conferencia de la alcalareña Rosa Rodríguez del Tronco 'La vida que queremos habitar' protagonizaba una nueva jornada de este ciclo en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) en una nota, Rosa Rodríguez es psicóloga, consultora, formadora y conferenciante. Lleva más de veinte años acompañando a personas y organizaciones en procesos de desarrollo, liderazgo, comunicación y bienestar emocional.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, acompañada de miembros del Equipo de Gobierno asistió al evento y resaltó que "ha sido una conferencia que nos ha invitado a parar, reflexionar y preguntarnos cómo queremos vivir, relacionarnos y construir nuestro bienestar, más allá de las exigencias y las prisas del día a día". "Escuchar a Rosa ha sido una experiencia apasionante, llena de aprendizajes y reflexiones que nos llevamos con nosotros", ha concluido.

La regidora alcalareña ha agradecido a la conferenciante la experiencia tan valiosa que ha compartido con todos. Según ha indicado el Consistorio, Rodríguez del Tronco es CEO de Dictea, especialista en desarrollo personal y organizacional y coautora de 'Smart Feedback', una obra centrada en cómo las conversaciones pueden contribuir al crecimiento de las personas y los equipos.

Su trabajo conecta la psicología con situaciones muy presentes en nuestra vida: el miedo al error, la dificultad para afrontar cambios, las relaciones profesionales y las conversaciones que pueden ayudarnos a avanzar o terminar desgastándonos.

Con 'La vida que queremos habitar' hizo reflexionar a todos los asistentes a pensar cómo queremos vivir, relacionarnos y construir nuestro bienestar. La última de las conferencias que cerrará esta edición del ciclo será el día 16 de diciembre con Isabel Rojas y su charla 'Conocerte cambia todo'.