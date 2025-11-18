El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) lleva para su aprobación al Pleno "la mayor iniciativa europea" de acción climática

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) lleva este martes para su aprobación al Pleno de la ciudad el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (Paces), una hoja de ruta "imprescindible" que alinea al municipio con el Pacto de los Alcaldes, la "mayor iniciativa europea de acción climática", según ha sostenido la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Luisa Campos.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el Paces es un "documento sólido", elaborado tras un "diagnóstico exhaustivo" del impacto del cambio climático en la ciudad. En concreto, dicha valoración identifica riesgos como el incremento de temperaturas, sequías más intensas, irregularidad hídrica y episodios de inundabilidad en zonas próximas al Guadaíra, elementos "que obligan a actuar desde ya para proteger nuestro entorno, nuestra salud y nuestros espacios urbanos".

Por su parte, Campos ha indicado que este compromiso les exige reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030, con el fin de "aumentar nuestra resiliencia y garantizar una energía sostenible y accesible para toda la ciudadanía".

De esta forma, el plan se estructura en "tres grandes programas", siendo el primero de ellos la mitigación y transformación energética y constituyendo "el bloque más robusto del Paces", con 25 medidas y cuyo objetivo es "reducir las emisiones y acelerar la transición hacia un modelo energético más eficiente y renovable". En relación, estas medidas permitirán una reducción estimada de 665.279 toneladas de CO2, un ahorro energético superior a los siete millones de MWh y una producción renovable de más de 3.800 Mwh, al incluir líneas de actuación en edificios municipales, movilidad urbana, generación renovable local, residuos y eficiencia energética, "aplicando criterios de sostenibilidad en las nuevas construcciones y rehabilitaciones, en la movilidad activa y en la planificación urbana futura".

El segundo es la adaptación al cambio climático, un bloque que recoge medidas para proteger a la ciudad de los efectos ya inevitables del calentamiento global tales como el "calor extremo, lluvias torrenciales, sequía y riesgos asociados". Entre ellas, destacan, los protocolos municipales frente a temperaturas extremas, "con especial atención a la población vulnerable".

Según la Administración local, este bloque acoge la creación de zonas climáticas con sombreado, vegetación y sistemas de enfriamiento natural en espacios públicos, para mejorar el confort y reducir la sensación térmica en olas de calor; la gestión eficiente del agua y del riego en zonas verdes, con tecnologías inteligentes y planes formativos para mejorar la eficiencia hídrica del municipio; y el análisis del impacto del clima en fiestas populares y actividades culturales para adaptar fechas o condiciones ante veranos cada vez más extremos.

En contexto, el río Guadaíra y sus riberas son un "elemento clave" en este plan al poseer un "valor ecológico muy importante", pero presenta riesgo de inundaciones en tramos urbanos e irregularidad hídrica que supone un descenso del caudal del río. De esta forma, con estas actuaciones se fortalece "la resiliencia del territorio ante riesgos climáticos presentes y futuros".

Por último, la comunicación, educación y participación es el tercer bloque, en el que el Paces integra un programa específico orientado a la sensibilización ciudadana, formación del personal técnico, creación de espacios de participación y lucha contra la pobreza energética, "fundamentales para implicar a toda la sociedad en la acción climática local".

En relación, la delegada ha manifestado que el Paces es un "plan ambicioso, realista y alineado" con la estrategia climática europea, que aporta indicadores de seguimiento, programación temporal y posibles vías de financiación, "convirtiéndose en una herramienta esencial para transformar Alcalá de Guadaíra en una ciudad más sostenible, resiliente y saludable".

Al hilo, Campos ha señalado que con su aprobación, reafirman su "compromiso con un futuro más seguro, más eficiente energéticamente y respetuoso con el entorno", además de dar un "paso clave" no solo para cumplir con Europa, sino para "proteger nuestro patrimonio natural, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y garantizar una Alcalá preparada para los desafíos del presente y del futuro".