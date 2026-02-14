El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) organiza jornadas para informar sobre subvenciones en la instalación de ascensores

Empresa pública de vivienda, Vive Alcalá, del Ayuntamietno de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la empresa pública de vivienda, Vive Alcalá, ha organizado un ciclo de jornadas informativas abiertas al público con el objetivo de acercar a profesionales y vecinos la convocatoria municipal de subvenciones para la instalación de ascensores en edificios residenciales colectivos que están en fase de solicitud hasta el 14 de abril.

Según ha explicado el delegado de Vivienda, Jesús Mora, "estas sesiones tienen como finalidad explicar de manera clara el procedimiento, los requisitos y la documentación necesaria para solicitar las ayudas, así como resolver dudas prácticas sobre su tramitación. Desde la entidad municipal se quiere fomentar la máxima participación vecinal para que ninguna comunidad que pueda beneficiarse de estas subvenciones se quede sin solicitarlas por falta de información", según ha informado el Consistorio local a través de una nota.

Las jornadas se desarrollarán en el Distrito Norte a las 17,30 horas los días 18 de febrero --dirigida a profesionales, asesorías, colegios profesionales, administradores de fincas y técnicos-- y 24 de febrero --dirigida a vecinos y comunidades de propietarios--, y el 25 de febrero en el Distrito Sur a las 19,30 horas --en sesión abierta a la ciudadanía para acercar la convocatoria al mayor número posible de vecinos--.

Con esta iniciativa, "Vive Alcalá refuerza su papel como oficina técnica de apoyo, facilitando el acceso a unas ayudas que buscan mejorar la calidad de vida y la autonomía de muchas personas mayores y con movilidad reducida del municipio", ha recalcado Mora.

Así, el Consistorio ha insistido en la importancia de la implicación de administradores de fincas y profesionales técnicos, así como en la participación directa de los vecinos, puesto que son las comunidades de propietarios las que deben aprobar y presentar las solicitudes.

La convocatoria municipal está dirigida a comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de edificios residenciales colectivos que cumplan, entre otros, requisitos como uso residencial colectivo; altura mínima de tres plantas (baja + 2); antigüedad superior a 25 años; obras no iniciadas en el momento de la solicitud; y acuerdo válido de la comunidad de propietarios.

En este sentido, las ayudas pueden subvencionar hasta el 60 por ciento del coste de la actuación, pudiendo alcanzar hasta el 80 por ciento cuando en el edificio residan personas mayores de 70 años y con discapacidad y movilidad reducida, conforme a lo establecido en las bases reguladoras. Las actuaciones subvencionables incluyen la instalación del ascensor y todas aquellas obras necesarias para garantizar la accesibilidad, como rampas, plataformas, eliminación de desniveles o adaptación de la instalación eléctrica vinculada a la actuación.

En suma, el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 14 de abril. Las bases reguladoras y el modelo oficial de solicitud se encuentran disponibles en la Sede electrónica de Vive Alcalá, desde donde se debe formalizar la solicitud.