El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) participa junto a una empresa local aerospacial en el encuentro Innpulso Emprende

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra está participando de la 9ª edición de Innpulso Emprende, uno de los eventos más representativos de la Red Innpulso, que tiene como objetivo principal "facilitar el encuentro entre responsables municipales y el tejido emprendedor" analizando cómo las políticas públicas de innovación pueden fomentar entornos favorables para la prueba y desarrollo de soluciones innovadoras con impacto positivo en la sociedad, la economía y el medio ambiente.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el encuentro, promovido por la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se está celebrando en esta edición en Terrassa, hasta donde se han desplazado el delegado municipal de Desarrollo Económico, Pablo Chain, con Dunia Reverter, coordinadora general de Indaero Grupo Energy S.L.

De esta manera, La "conocida firma alcalareña" de ingeniería y manufactura aeroespacial, es de las escasas que en España cuentan con la certificación como Organización de Producción Aprobada por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que la autoriza a fabricar piezas listas para volar (desde señalética, a protecciones, diseño interior y piezas metálicas).

Asimismo, La compañía aeroespacial, con un crecimiento anual del 23%, está fuertemente arraigada a Alcalá y recientemente ha ampliado su superficie hasta los 2.000 metros cuadrados, consolidando una trayectoria marcada por la diversificación, la internacionalización y una filosofía de trabajo diferente.

Con máximas de certificación no sólo en gestión aeropacial, sino además en calidad y gestión ambiental, tiene una apuesta decidida por proyectos de I+D+I, y es un claro ejemplo de la proyección de la innovación de lo local a lo internacional.

Al hilo, Chain ha manifestado que "Alcalá de Guadaíra es reconocida nacionalmente por su apoyo a la innovación, y la participación en la agenda de la Red Innpulso supone una oportunidad para compartir experiencias con otros municipios de España, así como impulsar junto con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el diseño de nuevos proyectos, convocatorias de incentivos y desarrollo de los programas".

En contexto, Innpulso Emprende reúne anualmente a representantes institucionales de las ciudades pertenecientes a la Red Innpulso con las pymes, micropymes y startups o proyectos más innovadores que han sido seleccionadas por cada una de las ciudades.

Así, el encuentro "facilita el acercamiento entre pymes innovadoras a nivel nacional", potencia el intercambio de experiencias en la promoción y el apoyo a la innovación desde la administración y, en definitiva, posiciona e impulsa a las pymes innovadoras pertenecientes a las ciudades Innpulso, dándoles visibilidad para facilitar su acceso a mercados potenciales y posibles inversiones.

Esta 9ª edición de Innpulso Emprende ha incorporado novedades en su formato y estructura, de manera que se ha dividido en dos jornadas consecutivas: La primera jornada es de carácter institucional y relacional, con actividades orientadas a fomentar el networking y la creación de vínculos entre ciudades, empresas y entidades participantes.

La segunda jornada se centra en el programa principal, con presentaciones de las empresas seleccionadas por cada municipio, acompañadas por sus alcaldes y alcaldesas, así como ponencias y espacios para el intercambio de conocimiento.